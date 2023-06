Az ülésen Szente Béla önkormányzati képviselő azt kérte, nézzék át komplexen a város parkolási helyzetét, a díjaktól a parkolóhelyekig, ugyanis vannak problémák a Békéscsabai Szakképzési Centrumnál, a kórháznál, a piacnál is most áll majd be a rend. Az autók száma emelkedik, egyre nagyobb a forgalom, a gondokat pedig meg kell oldani.

Kozma János, a vagyonkezelő zrt. vezérigazgatója elmondta, ők is javasolták a rendszer felülvizsgálatát. Vannak olyan, a fizetős övezetek határán lévő utcák, ahol a helyiek kérik, legyen fizetős ott is a parkolás, akkora a nyomás. Azon is gondolkodtak, hogy legyen fizetős a megállás a piacon és a környékén. Meg lehetne nézni azt a lehetőséget, hogy legyen egy harmadik övezet a piacnál, ahol szombaton is szednének díjat a parkolásért.

Azt tapasztalták a korábbi emelést követően, hogy csökkent a bérlet- és nőtt a jegyvásárlások száma, ezért egyetértenek azzal, hogy erősítsék meg az ellenőrzéseket. Egyébként jelentős összeg folyik be pótdíjakból is az ellenőrzéseknek köszönhetően. Hozzátette: egyre inkább mobiltelefonon keresztül váltanak tikettet az autósok, kevesebben dobálnak aprót az automatáknál.