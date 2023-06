Dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, a Területfejlesztési Minisztérium hivatalának miniszterhelyettese köszöntőjében elmondta, a térség iránti személyes elköteleződése miatt is kiemelten fontos számára az átadó.

– Közös érdek, hogy a rászorulók számára segítő kezet nyújtsunk, a Mentál Plusz Szolgáltatóház megújulása mérföldkő az érintetteknek. Heti rendszerességgel több csoportfoglalkozásnak, alkalmanként tréningeknek, készségfejlesztő- és ünnepekhez kapcsolódó programok sorának ad otthont. Egy fontos elképzelésből valóság lett, a ház szép példája annak, hogy összefogással, milyen nagy eredményeket lehet elérni – mondta. Hozzátette, a kormány számára kiemelten fontos a Békés vármegyei infrastruktúra, a gazdaság, a közösségi célú humánszolgáltatások fejlesztése, valamint a turisztikai és idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása, az itt élők életminőségének javítása. Hangsúlyozta, azok a korszerűsítések visznek előre, melyek szinkronban vannak az igényekkel, melyek civil szervezetek, önkormányzatok, egyházak összefogásával valósulnak meg, erősítik a helyiek identitását, boldogulását.

Dr. Latorcai Csaba

– A kormány a szociális feladatokra 2024-ben több mint 1100 milliárd forintot fordít majd, ami négyszerese a 2010-ben rendelkezésre állt összegnek. Ennek köszönhető az is, hogy a szolgáltatóházat az állami szociális normatíva terhére, abból transzformálva tudta egy civil szervezet megvalósítani – részletezte a miniszter-helyettes, aki egyúttal bejelentette, már megjelent az a pályázati felhívás, ami a fogyatékkal élők helyzetét, életminőségét tovább javíthatja. Háromszáz-millió forintos keretösszeget nyitnak meg, amelyből több mint 205 milliót fordíthatnak az érintetteknek fenntartott szolgáltatások fejlesztésére, 54,5 milliót segítő terápiás kutyák kiképzésére, és több mint 35,5 millió forint összegben nyílik forrás a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek mentorálására.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő megerősítette: hazánkban egyre bővül a szociális ellátórendszer, egyre több létezik azokból a szociális szolgáltatásokból, "orvoslási módokból", amelyeket az érintettek helyben vehetnek igénybe. A békéscsabai Mentál Plusz Szolgáltatóház kapcsán leszögezte, immár több embert ér el, ötven pszichiátriai beteg és ötven szenvedélybeteg rászoruló számára ad nap mint nap, reggel hat órától este hat óráig támpontot. Hangsúlyozta, az értelmi fogyatékossággal élők helyzete nehéz, sőt szűkebb és tágabb családjuké is az, de az ÉFOÉSZ vármegyei egyesülete feléjük is fordul, sőt nyitott az alapszolgáltatáson túlmenő gondoskodásra is.

Herczeg Tamás

A Békés Vármegyei Kormányhivatal nevében Dr. Kása Róbert, hatósági osztályvezető köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, szemtanúi lehetünk annak, hogy a legnehezebb helyzetben lévőket sem hagyják cserben, maroknyi lelkes csapat segít az érintetteknek. Leszögezte, elhivatott, színvonalas, önzetlen munkájuk kulcsfontosságú, mintegy félezer embernek nyújtanak segítséget, nemcsak békéscsabaiaknak, hanem más, kisebb településekről érkezőknek is.

Schriffertné Lócskai Henriett szakmai vezető kiemelte, egy éve indították el a szolgáltatást, ami eddig a Bankó András utcában működött, de esedékessé vált a költözés; a Kereki sikátor könnyebben megközelíthető. Hangsúlyozta, a mentálhigiénés szakemberek, családgondozók megújult erővel, a fontos tapasztalatokat leszűrve, új ötletekkel gazdagodva folytatják tevékenységüket.

– Bővíteni igyekszünk a szolgáltatásainkat, a pályázati lehetőségeket pedig megragadjuk. Célunk, hogy a beteg, sérült fiatalok és szüleik, nevelőik, gondozóik, közvetlen hozzátartozóik hathatós segítséget kapjanak, legyen tényleges megoldás egy-egy problémájukra, egy-egy nehezebb élethelyzet feldolgozására. Nappali intézményünk jelenleg is teltházzal működik prof. dr. Vincze Gábor vármegyei pszichiáter szakfőorvos szakmai iránymutatásai alapján – tette hozzá.