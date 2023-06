Több mint kétszáz autós regisztrált a találkozóra, százötven jelentkezést fogadtak, végül az eseményre több mint százan érkeztek – ismertette a Sárréti Autós Egyesület elnöke, Bak András Benjamin. Jöttek járgányok nemcsak a környékből, hanem Budapestről, a Dunántúlról és Romániából is, korra és típusra tekintettel vegyes képet mutattak, ám az szinte mindegyikre igaz volt, hogy tuningolták, felturbózták őket a tulajdonosaik.

A kocsik és a sofőrök számára versenyeket is szerveztek. A szépségversenyen a verdák szálltak ringbe, díjazták az összképet, de külön a motorteret, a belsőteret és a csomagteret is. A tulajdonosok, az autóval érkezők pedig felni kitartásában, kerékcserében mérhették össze erejüket, gyorsaságukat. A nézőket is bevonták, ők szerszámokkal kirakóztak. A gyermekek sem úszták meg, hiszen őket versenyautó-szimulátorba ültették be, úgy száguldoztak.