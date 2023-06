E közösség egyébként nem is olyan régen ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. Fő feladatuknak tekintik a tagok a házi kertművelés hagyományainak az ápolását és megőrzését.

– Miután pályázatunk sikeres volt, városunkban is elültethettük Petőfi körtefáját, valamint további 30 őshonos gyümölcsfát, ezzel létrejöhetett az őshonos gyümölcsfák Tündérkertje. Reményeink szerint a jövőben rendelkezésére állhat minden kertészkedni szerető, kísérletező kedvű orosházi és környéki kertbarátnak. A fák felerősödése után oltóágat lehet majd venni és tovább őrizni a hagyományos fajtákat – tette hozzá Kovács György.

A Magyar Kultúráért Alapítványnak az a célja ezzel a kezdeményezéssel, hogy mindenki megismerhesse azokat a közösségeket és településeket, ahol otthonra lelnek Petőfi körtefái szerte a Kárpát-medencében, ezáltal is felhívja a figyelmet néprajzi örökségeink gazdagságára.

– Mi pedig példát is szeretnénk adni a fiataloknak, miként hasznosítsák, műveljék a rendelkezésükre álló területeket. Például így, ahogy mi most ezt tettük Gellértegyházán, akikkel (a Történelmi Gellértegyházáért Alapítvánnyal) szoros kapcsolatot ápolunk, hiszen ők is őrzik nemzeti történelmi múltunkat, kulturális örökségünket ezen a városrészen.