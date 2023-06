Hatalmas a tehergépjármű-forgalom, pedig a 7,5 tonnánál nagyobb kamionok szerintem ide be sem jöhetnének – magyarázta hírportálunknak a helyszínen Sólyom Mihály, Megyeri Róbert, Berczi Zoltán és Laurinyecz Krisztián. Az úthibák, a bukkanók, a kátyúk és a nyomvályúk miatt olyan rengések vannak, hogy amikor elmegy egy-egy megrakott szerelvény, akkor remegnek a kanapék, repednek a falak – viccesen hozzátették, hogy ezért ők nem is észlelték a romániai földmozgásokat.

Rend volt, amikor kint voltak rendőrök

Hiába a hibás szakasz és a sok ház, a tapasztalataik szerint egyesek nem figyelnek a 60 kilométer/órás sebességkorlátozásra.

Ráadásul nemcsak az a baj, hogy száguldoznak, hanem az is, hogy szerintük felelőtlenül előzgetnek.

A Dobozi úton élők szerint így veszélyes például füvet nyírni az út mentén, illetve az óriási menetszél miatt a kukák is rendszeresen borulnak. A házaktól, a mellékutcákból pedig reggel és délután szinte lehetetlen balra kikanyarodni.

– Egymásra jobban ügyelve, emberibb módon kellene közlekedni. Amikor a rendőrök mérték a sebességet, kulturáltabb is volt minden – összegeztek. Pontosan ezért szorgalmazzák, hogy a rendőrök fokozottabban ellenőrizzék az itt elhaladó kamionokat. Emellett kérték, hogy sűrűbben helyezzék ki a háromlábú készüléket a Dobozi úton, de szóba jöhet akár az is, hogy a Lencsési lakótelephez és Jaminához hasonlóan ide is telepítsenek ilyen eszköz fogadására alkalmas traffiboxot.

Két gyerekkel nem mer kockáztatni

Hozzáfűzték: lassan az összes telket beépítették a Dobozi úton, sokan laknak a területen. Emiatt előfordul, hogy egyes autósok meglepődnek azon, hogy az előttük haladó sofőr lassan megy, felkészülve a lekanyarodásra, és ráelőznek. Emiatt előzési tilalmat is bevezetnének a szakaszok. A gyalogosok közlekedése szintén kihívást jelent az elkerülőn túli részen: a nagy forgalom miatt bizonyos időszakokban szinte lehetetlen egyik oldalról átjutni a másikra, ezért zebrát szeretnének a Meteor utca környékére.

– Előfordul, hogy perceken át várok a kocsibejáróban arra, hogy kikanyarodhassak. Nem könnyű felmérni, hogy milyen gyorsan érkeznek az autók, és két gyermekkel a hátsó ülésen nem kockáztatok – mondta Püski Adrienn. A fiatal anyuka hozzátette: szerinte is nehézkes gyalogosként az úton átkelni. Volt, hogy át akarta tolni a babakocsit, ám az egy kátyú miatt megborult, így éppen, hogy időben és épségben átértek. Ezért szerinte is segítséget jelentene egy zebra.

A zebra terve elkészült, csak pénz kell rá

– A kijelölt gyalogos-átkelőhely engedélyes terve másfél-két éve elkészült a képviselői alapból – ismertette Szente Béla önkormányzati képviselő, hozzátéve: bízik abban, hogy a jövőben lesz forrás zebrák kialakítására, és akkor ezzel a beruházással kezdhetnének. Elismerte, hogy nagy a forgalom a Dobozi úton, főleg reggel 7 és 8 óra között. Ezért az elkerülőn kívüli szakaszon, egészen a gerlai bekötőútig, a jelenlegi 60 helyett 50 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetne be. Hozzátette: felmerült annak is a gondolata, hogy a Dobozi út ezen részét is nyilvánítsák belterületté.

Biztonságos, ha betartják a szabályokat

A Dobozi utat üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. viszont nem szándékozik változtatni a jelenleg érvényben lévő forgalmi renden. A cégnél kiemelték: a most érvényes sebességhatárok betartásával ez a szakasz is biztonságosan használható, annak betartása és betartatása viszont nem közútkezelői hatáskör, a rendőrség járhat el. A zebra kapcsán hozzátették: annak terveztetése, engedélyeztetése, kiviteleztetése önkormányzati feladat, a társaság az üzemeltetést vállalná.

Az úthibákkal kapcsolatban megjegyezték: a szakaszon a rendelkezésre álló kereteik függvényében lokális beavatkozásokat tudnak végezni, a szakemberek folyamatosan figyelik a burkolat állapotát, szükség esetén elvégzik a javításokat.

A Doboz és Békéscsaba közötti út 2,2 kilométeres részének korszerűsítése szerepel az idén felújítani tervezett szakaszok között, azonban a lokális javítási munkákon túl teljes körű felújítást csak külön elrendelés esetén, valamint akkor indíthatnak, ha megvan rá a szükséges plusz forrás.

Másfél hónapon át mérték a sebességet

A rendőrök 2021 novemberében és decemberében, lakossági kérés alapján 44 napon át naponta többször, visszatérően, átlagosan négy-öt órában ellenőrizték a közlekedők sebességét a Dobozi úton. A 44 nap alatt 89 mérés történt, alkalmanként átlagosan két gyorshajtóval találkoztak – ismertették a rendőrségen. Kiemelték: a mérési pontok kiválasztásánál a rendőrök figyelembe veszik egyrészt a jogszabályi hátteret, másrészt az adott útszakaszra vonatkozó baleseti statisztikákat, valamint a korábbi mérések eredményeit is.

A Dobozi útiak kamionokra vonatkozó panaszaira reagálva hozzátették: a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek abban az esetben közlekedhetnek ezen az útszakaszon, ha telephelyüket vagy úticéljukat más útvonalon nem tudják megközelíteni.

Bár a gyalogos-átkelőhelyek létesítése nem a rendőrség hatáskörébe tartozik, a Meteor utcához tervezett zebráról azt mondták: az elmúlt évek baleseti adatai nem indokolják a beruházást. Ugyanakkor valószínű, hogy a Dobozi útiaknak kényelmi szempontból kedvező lenne.