Sok érdeklődő és koncert a fedélzeten

A túra első napján mintegy százhúszan vettek részt, a második napra száz sportembert várnak. Nagyon sokan jöttek a megyéből, Békéscsabáról, Gyuláról, Békésről, Orosházáról, de nagyon érdekes, hogy Budapestről is többen kapcsolódtak be a programba, illetve más Kelet-Magyarországi helyekről is.

A békési beérkezést követően kezdődött el az Élőzenés koncert a fedélzeten című program a helyi kishajó-kikötőben. Fellépett a Béci Band, Török György gitárművész, a Szaffi Kultur duó, az LA Beat zenekar, valamint Netti és Hollander Beat.