Az orosházi közmeghallgatás rendjét dr. Burai Mihály jegyző ismertette a résztvevőknek, majd Dávid Zoltán polgármester megadta a szót az első jelentkezőnek, aki Rákóczitelepről érkezett, és a játszótéri kidőlni készülő fákról, a kerékpárútra hajló ágak, bokrok problémájáról, a Hosszú és a Szélső utcák közötti köz kivilágítatlanságáról beszélt. Hiányolta a gyógyszertárat. A polgármester, a jegyző, Oravecz Nóra alpolgármester, Benkő Ferenc, a Városüzemeltetési Zrt. vezérigazgatója is igyekezett válaszaival a megoldást megfogalmazni: gyógyszertár sajnos piaci alapon működik mindenütt, e városrészben nem nyit ki. De lehet, hogy a postát is üzemeltető kereskedő a boltjában a nem vényköteles készítmények forgalmazására megkeresi a lehetőséget – ezt az alpolgármester adta tájékoztatásul. Elhangzott, hogy a játszóteret rendezik, a sok eső, a városszerte problémát okozó gaz, fű gondozására két céggel kötött megállapodást a városüzem.

Bánfalvi Linda Rákóczitelepen él, az ott tapasztaltakat osztotta meg a testület tagjaival.

Fotó: Für Henrik

Gyopárosfürdő jelenlegi állapota miatt Orosháza megítélése romlik – így fogalmazott egy ott élő. Bojtor István alpolgármester a zajló és a várható pályázatokról beszélt válaszában, amik érintik a fürdővárost. Ugyancsak elhangzott: az Eötvös iskola épülete a városé, igaz-e, hogy a katolikus egyház az átvételéről tárgyal a városvezetéssel. Dávid Zoltán korainak nevezte a felvetést, ha napirenden lesz a téma, arról a testületnek kell döntenie.

Illegális szemétlerakók kapcsán elhangzott egy lakossági javaslat: legyen gyakoribb a lomtalanítás. Dr. Burai Mihály jegyző a 37 hulladékgyűjtő sziget kapcsán úgy fogalmazott, az emberi hozzáállásnak is változni kellene. Más, közterületet érintő problémákra reagálva azt is mondta, cél a közterület-felügyelet erősítése.

Egy hozzászóló a város TOP és TOP Plusz projektjeire kérdezett rá és javasolta, hogy időnként a fejleményekről adhatnának tájékoztatást.

Szóba kerültek a közösségi felületeken elszaporodó, kerékpárlopásokról szóló bejegyzések is. Ahogy a szerdai képviselő-testületi ülésen, úgy most is hangsúlyozta a városvezetés: nem a közösségi háló, hanem a rendőrségen a hivatalos be- és feljelentés a megoldás.

A gyakran hazalátogató, orosházi kötődésű lakos szemetesnek nevezte a várost. Értette ezt a különösen problémás galambpiszokra. A városüzem, ahogy más városokban is bevezették már, tervezi ennek eltávolítását rendszeresen, vizes takarítással.