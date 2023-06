– Biztosan rengeteg érdekességgel, különleges madarakkal találkozunk majd utunk során. Ahol a Túr a Tiszába folyik, egy izgalmas kirándulópontnak számít. Tiszafürednél megállunk, rámegyünk majd a Tisza-tóra, ami szintén számos élményt tartogathat – szólt az 1400 kilométeres expedíció néhány fontosabb állomásáról Gyurkó Dániel. Kérdésünkre elárulta, várhatóan olyan 50-55 perces film készül majd a három évvel ezelőtti és az idei kalandból. A néhány esztendővel ezelőtti felvételek azért is egyediek lesznek, mert viszonylag kevesen vállalják fel, hogy olyan áradásos időszakban hajóznak, amikor a szomszédos országból viszonylag sok szemét érkezik hazánkba. Gyurkó Dániel kérdésünkre úgy fogalmazott, körülbelül egy év múlva tervezik a film bemutatóját. A csapatnak nem ez lesz az első ilyen munkája, hiszen korábban nagy sikert aratott, a Kikiriki, talán szerda van; az Öreg Hölgy szeretői és az Öt folyón hazafelé című alkotásaik is, amelyek mindegyike egy-egy hajós kalandot és persze gyönyörű tájakat mutatott be.

Major Gyula rendező-operatőr elmondta, a három évvel ezelőtti út felvételek szempontjából nem úgy sikerült, ahogy szerették volna.

– Több természetképet szerettünk volna készíteni, de „belefutottunk” az áradó Tiszába. Medárd időszakában jártunk, és két hétig esett, rettenetesen magas volt a víz, így igazán szép tiszai felvételekre kevésbé nyílt lehetőség. Ezért is gondoltuk úgy, hogy megismételjük az utat – fogalmazott.

Fotó: Für Henrik

Major Gyula elárulta, a film címe Tiszán innen lesz.

– Azért három éve is készültek jó felvételek, de most abban bízunk, hogy a munkánk kiteljesedhet, és egy teljesen más szemszöget rögzíthetünk – tette hozzá. – A filmben szeretnénk megmutatni az apadó és az áradó Tiszát is.

Lipcsei Zoltán, Köröstarcsa polgármestere ezúttal is ott volt a csapat indulásánál.

– Egészen remek dolog, amit az expedíció tesz, amelynek tagjaihoz baráti kapcsolat is fűz. Emellett munkájuk, vállalásuk sokat tesz hozzá, hogy Köröstarcsát is még jobban megismerjék – fogalmazott.