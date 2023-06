4-es választókerület 14 perce

Támogatások segítik az önkormányzatokat, a lakosságot Dél-Békésben

Dél-Békés 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Erdős Norbert több településen is az önkormányzatokhoz érkező, vagy már megérkezett rendkívüli támogatásokról számolt be sajtótájékoztatókon csütörtökön. Téma volt a téli tüzelőtámogatás is, amit megpályáztak a települések.

Kevermes is több millió forint érkezik rendkívüli támogatásként, illetve barnakőszénre. Fotó: Horváth Bence

Kevermes önkormányzata 1 millió 522 ezer 759 forintot kapott rendkívüli támogatásként – hangzott el a sajtótájékoztatón, ahol Lantos Zoltán polgármester arról is beszélt, ezt az összeget milyen számlák kifizetésére fordítják. Idén 3 millió 652 ezer forintból vehet a település barnakőszenet, 719 mázsát, amit majd az ősszel ki is osztanak a rászorulóknak. Gádoroson Erdős Norbert dr. Szilágyi Tibor polgármesterrel közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 2 millió 779 ezer forint rendkívüli támogatást nyert a település. A pénz már megérkezett, ebből kifizették a közüzemi számláikat. 2 millió 382 ezer forint támogatásból pedig 625 mázsa barnakőszén beszerezhető. 16 millió 231 ezer forint rezsikompenzációt is kapott a település – hangzott el a sajtótájékoztatón. – A gazdasági nehézségeink megoldására kaptunk segítséget a kormánytól a Belügyminisztériumon keresztül. A most érkezett pénzt a közműtartozások (közvilágítás számláinak) kifizetésére fordítjuk. Másik örömteli hír: minden évben pályázunk, hogy a szociálisan rászorulókat segítsük télen. Idén is szeretnénk minden igényt kielégíteni ezzel a 625 mázsányi barnakőszénnel – tette hozzá a gádorosi polgármester. Folyamatban lévő fejlesztéseikről is beszámolt: kezdődik a 11 milliós temetőberuházás. Megújul az útburkolat és világítást is kiépítenek. A polgármesteri hivatalban az elektromos hálózat modernizálását végzik 43 millió forintos forrásból. A Magyar Falu Program keretében zajló fejlesztéshez 7 milliós önerőt tett az önkormányzat. Zajlanak a TOP-os beruházások is Gádoroson, jelenleg a közbeszerzést bonyolítják. Kaszaperen is járt az országgyűlési képviselő, ahol elmondta, az önkormányzat 1,5 milliós rendkívüli támogatásban részesült. Meghaladta az 1 millió forintot a tüzelőtámogatás, amit elnyertek. Idén ebből 267 mázsa barnakőszenet vehetnek. Majd 7,5 milliós rezsikompenzáció érkezett. S hogy mire használták fel? – Az önerőt, a szállítás költségeit állja az önkormányzat s amint megérkezik a tüzelő, kiszállítjuk az arra jogosultaknak. Ez így lesz nagyon nagy segítség a lakosoknak – reagált a bejelentésekre Kun László polgármester. Elmondta, a rezsikompenzációból pedig a ki nem fizetett számláikat rendezik. Medgyesbodzáson Varga Gábor polgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatót Erdős Norbert. Bejelentette, erre a településre több mint 6 millió forint rendkívüli támogatás érkezett. A téli tüzelő beszerzését a rászorulók részére a pályázaton elnyert 1 millió 300 ezer forintból vásárolják meg, vagyis 352 mázsa barnaszenet vehetnek belőle. Majd 6 milliós rezsikompenzációt is kapott a falu. – A rezsikompenzációból a közvilágítást tudjuk kifizetni. A rendkívüli támogatásból pedig a ki nem fizetett számláinkat rendezzük. A barnakőszén beszerzésére, majd a szállításra az önerőt az önkormányzatunk biztosítja – tette hozzá a település vezetője. Medgyesegyházán is fontos bejelentéseket tett Erdős Norbert (jobbra), mellette Kraller József. Fotó: Horváth Bence A dél-békési körút utolsó állomása volt Medgyesegyháza. A város majd 17 millió 600 ezer forint rendkívüli támogatást nyert.

Tüzelőtámogatásra is pályázott s nyert majd 3 millió forintot, ami 211 mázsa barnakőszén vásárlására ad lehetőséget. Az önkormányzathoz érkezett 18 millió forint rezsikompenzáció is.

– Számos területen kapunk segítséget, amit köszönettel fogadunk, mert a költségvetés egyensúlyban tartása az egyik legnehezebb feladat az emelkedő árak és a csökkenő bevételek miatt. A kormány intézkedéseinek köszönhetően rendkívüli támogatást kértünk és kaptunk. Ezt a rezsiszámláink kifizetésére fordítjuk – fogalmazott a sajtótájékoztatón Kraller József polgármester.

– Van létjogosultsága a tüzelőanyag támogatásnak – folytatta. – Fontos, hogy időben tudjunk segíteni a rászorulókon. Idén erre a célra 2 millió 700 ezer forint támogatást nyertünk. A szezonban jóval magasabb áron lehet beszerezni a szenet, mi igyekszünk időben megvenni – tette hozzá.

