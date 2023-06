Több kirándulást is terveztek 2023-ban az orosháziak, ezekhez a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán kértek és kaptak támogatást. Makuláné Gulicska Valéria, az egyesület elnöke elmondta, különösen nagy várakozás övezte a nagyváradi utat, negyvennyolcan indultak a kirándulásra június 21-én, éppen a Szent László napok időszakában.

– Ez azért is különleges, mert Nagyváradot Szent László városaként is emlegetik. Igaz, gyakran Ady, illetve a szecesszió városának is mondják. Mindhárom komoly turisztikai vonzerő, amit mi is megtapasztaltunk. A várat eredetileg a Szent László által alapított monostor és püspökség védelmére építették, majd évszázadokon át folyamatosan fejlesztették, erősítették. A török korban végvárként működött. Szent Lászlót és több királyunkat, királynénkat itt temették el. A vár udvarán látható Szent László király sírja, amelynél koszorút helyeztünk el. Idegenvezetőnk a várat feltáró régészek egyike volt, így sok érdekességet megosztott velünk. A vár után Erdély és Románia legnagyobb barokk székesegyházát, a Szent László székesegyházat és a püspöki palotát látogattuk meg. Ámultunk a monumentális – 70 méter hosszú, 30-40 méter széles – székesegyház fantasztikus díszítésén, a belső falait borító márvány, a csodálatos freskók és aranydíszítések pompáján, hatalmas kupoláján és orgonáján. Második koszorúnkat a templom előtt álló Szent László szobornál helyeztük el. A 6000 négyzetméteres püspöki palota hűvös termeiben lovagkirályunk ereklyetartójának a másolatára voltunk leginkább kíváncsiak. Majd a belváros legszebb épületeit néztük meg. A főtérre a Fekete Sas Palota passzázsán keresztül jutottunk el. Kilépve a Szent László térre elvakított minket a világos burkolókövezetről visszaverődő fény, és a hőség is szinte elviselhetetlen volt. A teret övező épületek látványa viszont kárpótolt minket - sorolta élményeiket a civilek elnöke. Útjuk a neoreneszánsz városháza előtt vezetett tovább, a Sebes-Körös hídján keresztül az olaszi városrészbe sétáltak. Megnézték a Holnap antológia alapítóinak bronzból készült szoborcsoportját.

– Ady Endre, Emőd Tamás, Dutka Ákos és Juhász Gyula alakját egy asztalnál helyezte el az alkotó. Az egyik üresen álló székre szívesen ülnek le a turisták. Mi is így tettünk, majd készítettünk még egy csoportképet. Gazdag programunkon a 65-től 85 évesig mindenki kitartott.