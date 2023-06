A programok nagy része ingyenes, a részletes információk megtalálhatók a Munkácsy Negyed és az intézmények honlapjain, közösségi oldalain. Július 8-án, szombaton ismét megrendezik a Csaba napot, számos program lesz a főtéren, többek között két koncert.

A Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese, Forczek Győző elmondta, főleg a stégre összpontosítanak, ahol javarészt akusztikus koncertek lesznek, a rendezvények többsége térítésmentes, de lesznek belépősök is. A fellépők közül kiemelte Kollányi Zsuzsit és Péli Barnabást. A főtéren ugyancsak tartanak nagy koncerteket, érkezik a Blahalouisiana és a Dolly Roll. Augusztus 20-án a Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO) és a Bikini lép fel a Szent István téren.

A Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, dr. Bácsmegi Gábor elmondta: folyamatosan látogatható a váci múmiákkal kapcsolatos, Rejtélyek, sorsok, múmiák című, az év legnagyobb dobásának szánt kiállítás, szerveznek programokat is a tárlat kapcsán. Száz éve született a Kossuth-díjas művész, Schéner Mihály, ennek apropóján ugyancsak nyílik kiállítás, de Lóránt János Demeter és Megyeri-Horváth Gábor műveiből képzőművészeti tárlatokat szintén életre hívnak. Emellett készülnek a június 24-ei Múzeumok Éjszakájára.

A Jókai színház igazgatója, Seregi Zoltán elmondta, hogy a június 22-től július 7-ig tartó Városházi Esték keretében olyan sztárok érkeznek Békéscsabára, akik miatt egyébként a fővárosba kellene utazni. Jól fogynak, így immár csak pár előadásra kaphatók korlátozottan jegyek, ezek közül felhívta a figyelmet Sasvári Sándor és lánya, Léna közös estjére. Záróakkordként kiköltöznek a főtérre: egy sikerdarab, az Anconai szerelmesek című zenés komédia kerül színpadra a Jókai színház előadásában.

Szombaton ismét megrendezik a Csaba napot, számos program lesz a főtéren. Fotó: Lehoczky Péter

A Békés Megyei Könyvtár igazgatója, Juhász Zoltán hozzátette, június 8-án és 9-én rendezik meg az Ünnepi Könyvhét békéscsabai eseményeit: kipakolnak a főtérre, illetve a bibliotékában lesz könyvbemutató, előadás, kiállítás, zene is. Szent Iván éjszakájára szintén készülnek; tartanak városismereti sétát a Munkácsy Negyedben; valamint június 24-én egy, Munkácsy Mihály festményeit feldolgozó animációs koncertet szerveznek az intézmény udvarába.

A Napsugár bábszínház igazgatója, Lenkefi Zoltán ismertette: nyáron is megtelik az épület és a Beliczey-kert. Most szombaton, június 3-án számos programot kínálnak, világsztár is érkezik; majd június 18-án egy nagyszabású produkció jön, egy spanyol társulat egy zeppelinnel vonul végig a főtértől az Ursziny-Beliczey-kúriáig. A bábszínház ugyancsak kapcsolódik a Múzeumok Éjszakájához, több napon át több előadás várható, marionettektől bábjátékon át gólyalábasokig.