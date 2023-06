Elmondta, kormányzati támogatást kapott a város, így több célra tudtak forrást biztosítani. Egyre több fa szárad ki, ami miatt több jelzést is kapnak a helyiektől, vannak, amelyek veszélyesek is. A kivágásukat felgyorsítanák, így a fás szárú növények gondozására 30 millió forintot fordítanak. Szúnyoggyérítésre további 6 millió forintot szánnak, tehát most két irtásra elegendő pénze van az önkormányzatnak, ha szükséges, az állami munkákon felül a város is elrendel irtást. Noha csökkent a földes utcák száma, így is maradtak, azok karbantartására 10 millió forintot biztosítottak.

Beszélt a bezárt kis posták helyzetéről is. Szerinte a Magyar Posta Zrt. elzárkózik a mobil postáktól és a részleges újranyitásoktól is, pedig lenne igény a kis postákra. Egy út maradt, hogy vállalkozásokkal együttműködve nyissák meg azokat, ez pedig eddig azért nem járt sikerrel, mert el kell fogadni a zrt. által szabott feltételrendszert.