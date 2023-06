A gépjárművezető oktatók közül többen arra panaszkodnak, a kerékpárosok rosszul tudják a szabályokat; egyirányú utcákra is behajtanak, menetiránnyal szemben is közlekednek, ami balesetveszélyes.

– Benne van a KRESZ-ben ugyan, hogy kerékpárral be lehet hajtani bizonyos egyirányú utcákba, de sok a félreértés ezzel kapcsolatban. A biciklis csupán ott tehet ilyet, ahol erről tájékoztató kiegészítő tábla látható a „behajtani tilos” alatt. Az utca másik oldalán szintén kiegészítő táblának kell lennie, hogy az autósok is számíthassanak a szemből, szabályosan érkező kerékpárokra. Ahol nincs kiegészítő tábla, oda nem hajthat be bringás – hangsúlyozta Zahorán Gyula. A békéscsabai oktató hozzátette, gyakran hibáznak a kerekezők az Élővíz-csatorna mentén, az Őr utcánál, az Árpád fürdőnél és a piac közelében is.