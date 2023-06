– Így elsősorban a hangszeres tudást és az előadásmódot figyeljük – tette hozzá. Szabó Tibor elmondta, nagyon fontos, hogy milyen nyomot hagyunk magunk után.

– Ha a fiataloknak szimpatikus, hogy ilyen a zsűri, és ha elfogadják a tanácsainkat, az észrevételeinket, akkor már megérte – fogalmazott. – Emlékszem, ha annak idején valamit a zsűri szóvá tett, akkor azért is igyekeztünk megcsinálni jól, de azért nem elsősorban a kritikára helyezzük a hangsúlyt, mi leszünk a „jó zsaruk”.

Heincz Gábor „BIGA” Budapestről érkezett az Erkel Diákünnepekre, és mint fogalmazott, nagyon megérte a viszonylag hosszú út.

– Zeneileg, habitus és személyiség szempontjából egyaránt nagyon különböző produkciókat hallhattunk – számolt be tapasztalatairól az énekes. – Jófejek a srácok, ügyesen zenélnek. Szabó Tibihez hasonlóan bennem is van egy kis hiányérzet, én is több saját alkotást, saját dalt, saját szöveget vártam. Bízom benne, hogy jövőre másként lesz.

Heincz Gábor „BIGA” elmondta, a tehetséggondozást az egyik legfontosabb dolognak tartja, ezért is jött el már másodjára a gyulai diákünnepekre.

– Annak idején nagyon egyedül kezdtem zeneiskola nélkül, néha pedig talán jól jött volna egy kis szakmai tanács olyan emberektől, akik jó irányba tereltek volna. Mi kijártuk a magunk útját, kicsit „szólóban” toltuk, ami persze nem biztos, hogy baj. Viszont remélem, hogy az EDÜ-n tudok, tudtam a fiataloknak segíteni azzal a tapasztalattal, azzal a zeneiséggel, amit a hátamra vettem. Ha csak néhány mondattal is, akkor nekem már megérte.