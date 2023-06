Végre elkészült a víztorony előtti kis parkunk is - erről, a 2023-as évre tervezett egyik zöldítési projektről a napokban számolt be Annus István polgármester: – Tavaly ősszel a tölgyfák ültetése már megtörtént, idén tavasszal a gömbkőrisek kerültek ki. Már szépen virágoznak, erősödnek a virágágyásokba ültetett növények is. Négy év alatt négy kis virágos parkot hoztunk létre, amik szerintem a település kicsi gyöngyszemei. Kérem, óvjuk és vigyázzunk rájuk, hiszen rengeteg munka volt és van velük – fogalmazott közösségi bejegyzésében a település vezetője.

Ültetnek, majd folyamatosan gondozzák, öntözik a növényeket. Fotó: Bencsik Ádám

Megköszönte az önkormányzat és a közfoglalkoztatásban dolgozók munkáját, mert közreműködésükkel valósulhatott meg a parkosítás, a település szépítése. Czékmán Renátó volt, aki megtervezte és élettel töltötte meg a közös álmunkat – tette hozzá Annus István.

Hírportálunk megtudta, Sámson közterein, a szakszerűen előkészített ágyásokban ligeti zsálya, gyömbérvirág, sásliliom, tollborzfű, kúpvirág és kasvirág pompázik. Két ágyásban terülőrózsa került. Az út mellett elültetett gömbkőris fasorban, minden fa köré, levendulát ültettek.