– A program részeként egyrészt szakmai képzéseket, oktatást, illetve gyakorlatot tartottunk. Fontos elképzelésként fogalmaztuk meg, hogy valamennyi résztvevő egyesület plusztudást szerezzen – tette hozzá. – A második célunk az volt, hogy a vármegyei tagszervezetek számára egy olyan rendezvényt valósítsunk meg, amely erősíti a kommunikációjukat, összetartozásukat, csapaterejüket. Természetesen arra is figyeltünk, hogy a tűzoltó hivatást az érdeklődőknek bemutassuk.

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka kifejtette, a tantermi foglalkozás részeként egészségügyi felkészítést tartottak, az egészségügyi felszerelések alkalmazását gyakorolták a tűzoltók, szó volt egyebek mellett a nyakrögzítő gallér használatáról vagy a sérültek megfelelő mozgatásáról és pozicionálásáról. Araczki Zsolt ennek kapcsán elmondta, a tűzoltóknak ezzel a tudással is rendelkezniük kell, hiszen a mentőszolgálattal együttműködve emelik ki egy-egy balesetnél a roncsból a sérülteket. Gyakorlati foglalkozást is tartottak, amelynek részeként a roncsvágás és a roncsból mentés teljes palettáját tekintették át. A gázpalackok tüzeinek oltása és a porrobbanás szimulálása egyaránt a képzéshez tartozott, amit külsősök is megnézhettek. Kifejezetten a civilek, illetve a gyerekek részére is szerveztek programokat, ilyen volt a rekeszmászás, a célba locsolás. Ahogy tavaly, úgy idén is nagy sikere volt a füstszobának, aminek részeként a gyerekeknek légzőkészülékben különböző plüssállatokat kellett megtalálniuk és megmenteniük a füstben.