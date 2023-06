Pacsika Zsolt elmondta, a román szakaszon sok szemét kerül a folyó árterébe. Azután amikor megemelkedik a vízhozam, jön az áradás, a Körös a rengeteg hulladékot, a műanyagok palackokat és az egyéb dolgokat magával sodorja, amelyek eljutnak a Gyula környéki területekre. Hozzátette, a Fekete-Körös vidéke különleges, vadregényes táj, nagyon sok belógó fa szegélyezi, amelyek megfogják a szemetet. Mindez ugyanakkor alaposan elcsúfítja a környezetet. Kérdésünkre kifejtette, nagyon sok mindent találtak útjuk során.

– PET palackból volt a legtöbb, rengeteg fóliadarabbal, de zsákba kötött szeméttel is találkoztunk, és még sorolhatnánk. Utóbbi egyébként azt is mutatja, hogy a hulladék nem véletlenül került a vízbe – fogalmazott. – Évtizedek óta szívügyünk a Körös, ezért is szerveztük meg az akciót.

Szegedi Zsolt elmondta, mintegy harmincöt-negyvenen vettek részt a hétvégi programon. Családtagok, barátok, ismerősök egyaránt csatlakoztak. Mint megtudtuk, Borsodból is érkeztek segíteni akaró érdeklődők, és jó néhányan a Facebookon látták a felhívást, és azt látva döntöttek úgy, hogy vízre szállnak, hogy segítsék a jó ügyet.

A program mellett egy komoly összefogás is kialakult. A Gyulasport Nonprofit Kft. biztosította például a kenukat és egyéb módon is segített, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. a zsákokat és a kesztyűket adta, és dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere, illetve a helyi önkormányzat is a kezdeményezés mellé állt. Ezen felül több vállalkozás is támogatta az akciót különböző módokon. A kifogott szemét mennyisége végül minden előzetes várakozást felülmúlt, a résztvevők óriási munkát végeztek. A közüzemi kft. által biztosított ötven zsák mindegyike és még további mintegy harminc zsák is megtelt.