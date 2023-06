Elárulták, az ifjú „gavallér” az állatparkban már korábban látható nőstény görény párja lesz. Színét tekintve vadas jellegű, rejtő szőrzettel rendelkezik. Érdekes lehet megfigyelni, hogy a két állat a napokban hogyan ismerkedik egymással. A világos bundájú nőstény példány egyelőre még kitartóan visszaveri a hím érdeklődő közeledéseit, de bíznak benne, hogy hamarosan megszokják és elfogadják egymás társaságát.

A nemzeti parktól megtudtuk, ezt az ügyes, falvak, városok lakókörnyezetében is megjelenő, egyébként vadászható menyétféle ragadozót szinte mindenki ismeri, de mégis keveset tudunk róla. Éjszakai, rejtőzködő életmódja miatt pláne ritkán láthatjuk testközelből. Ki gondolná például, hogy a törékeny alkatú görény a kisebb rágcsálók és kétéltűek, énekesmadarak mellett nagyobb testű patkányokat, nyulakat is képes elejteni és akár a mérges kígyókkal is bátran szembe mer szállni. Tehát egy vérbeli ragadozó, aki mindig zsákmányra éhes.

Végül ismertették, a görénynász sem éppen a legfinomabb módon zajlik, ugyanis a párzás alkalmával a hím görény a tarkójánál harapva tartja testközelben a nőstényt, mely folyamat akár több óráig is eltarthat. Az emberi szem számára durvának tűnő szaporodási rítus mégis a természet rendje szerint zajlik.