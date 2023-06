– Ebben a tekintetben büszkék lehetnünk, hiszen ősszel és tavasszal is tudományos diákkari rendezvényt tartottunk, ahol a legjobb hallgatók az országos konferenciára is továbbjutottak, egy hallgató pedig még a nemzetközi színtéren is megmérettette magát. Ő szekciójában második helyezést ért el, ugyan ezen a konferencián egy kollégánk első helyen végzett szekciójában. Ez azt mutatja, hogy nemzetközileg is versenyképes az a tudás, amit a Gál Ferenc Egyetem nyújt – ismertette a dékán.

Hozzátette, a nemzetköziséget erősítve 22 külföldi oktató tanár látogatott el hozzájuk a tanév során, hogy különböző órákat, kurzusokat tartson a hallgatóknak. Továbbá volt egy nagyszabású, egyhetes workshop jellegű rendezvényük is, amelyen ötven külföldi – bolgár, lett, litván és román – hallgató vett részt, majd vitték az egyetem jó hírét.