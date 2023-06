– A nyári szezon hamarosan elkezdődik, így szükség volt a part részbeni felújítására, regenerációja, ami a hétfői napon a tábor felőli oldalon meg is történt – fogalmazott. – Sokunk emlékei közt ott él a „Szivornya” semmihez sem hasonlítható hangulata. A szabadvízi strandolás, a természet közelsége idén is elérhető lesz Békésen. Az ehhez szükséges feltételek biztosítása, javítása folyamatos, így most friss, tiszta homokréteg került a tisztított meder szélére.

Kálmán Tibor emlékeztetett arra, hogy a TOP Plusz pályázaton elnyert pályázati forrás segítségével további fejlesztéseket valósíthatnak meg Dánfokon. Egyebek mellett újabb friss homok is érkezik, illetve több fejlesztést is végrehajtanak az üdülőközpontban.