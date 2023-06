Élményekkel teli alkotótábort szerveznek a csabai könyvtárban

Nyolc év fölötti gyermekek számára hirdették meg azt az alkotótábort, amelynek augusztus 7. és 11. között ad otthont a Békés Megyei Könyvtár. A tábort szervező Csüllög Lászlóné pénteken elmondta, hogy a táborban a fiatalok saját szintjüknek megfelelően szerezhetnek élményeket. Az öt nap során a gyermekek ötféle technikával ismerkedhetnek meg, az akvarellfestéstől a graffitin át a kollázskészítésig. Délelőttönként alkotnak, ehhez minden anyagot és eszközt biztosítanak. Az elkészült műveket pedig ki is állítják a bibliotékában, illetve aztán haza is vihetik a fiatalok. Délutánonként pedig kihasználják a Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy Negyed lehetőségeit, például felkeresik a gyermekkönyvtárat és a Digilabort, játszótereznek a ligetben, sétálnak. Kiemelte: azt szeretnék megmutatni a fiataloknak, hogy ha otthon vannak, akkor is alkotással eltölthetik hasznosan a szabadidejüket.

Politikai hobbista tartott előadást Békéscsabán

Közéleti szerepvállalásról, kormánypártiságról és ellenzékiségről, a NATO-ról, az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájáról, az orosz-ukrán háborúról tartott előadást, illetve beszélgetett az érdeklődőkkel a Polgári Estek sorozat keretein belül szerdán Békéscsabán Jeszenszky Zsolt politikai hobbista. A programról Herczeg Tamás országgyűlési képviselő adott hírt csütörtökön.

A kuláküldözés áldozataira emlékeztek Békéscsabán

A kuláküldözés áldozataira emlékeztek csütörtökön Békéscsabán, a városházán, az árkádsoron pedig koszorúkat helyeztek el a koncepciós pert követően kivégzett Molnár Sándor emlékére állított márványtáblánál. Az eseményen Liszi Melinda, a Jókai színház művésze elmondta Simonyi Imre: Ezerév című versét. A megemlékezésen ismertették, az Országgyűlés 2012-ben hozott döntése értelmében a kuláküldözés áldozatainak emléknapjává nyilvánították június 29-ét, Péter, Pál napját, amely a hagyományok szerint a betakarítás kezdete, a parasztság ünnepe.

Jamina feliratot helyeztek ki a békéscsabai városrész körforgalmában

Jamina feliratot helyeznek ki, illetve virágokkal ültetik be az Orosházi úti körforgalom belső részét – ismertette közösségi oldalán Ádám Pál önkormányzati képviselő, hogy ezt tűzték ki közös célként Nagy Ferenc alpolgármesterrel. Mint írta, az előkészítő munkákat az év elején elkezdték, és szeretnék, hogy a fejlesztés idén megvalósulhasson, és üde színfolt legyen Jaminában a körforgalom. A tervekben az szerepel, hogy egy Jamina feliratot helyeznek ki, illetve virágosítanak, minderre a közútkezelő is engedélyt adott.

Újabb ereklyékkel bővült a csabai múzeum Munkácsy-gyűjteménye

Békéscsabán, a múzeumban található a világ legnagyobb Munkácsy Mihály-gyűjteménye. A kollekció eddig 581 darabot számlált, nemrég viszont három tárggyal bővült: egy hajereklyével, egy keretezett gyászjelentéssel, valamint egy fotóalbummal. Ezeket csütörtökön mutatták be az intézményben tartott sajtótájékoztatón. A tervek szerint év végén rendeznek egy olyan kiállítást, amelyben ezeket is megtekinthetik az érdeklődők. Bácsmegi Gábor igazgató elmondta, a Munkácsy Mihály Múzeum egyik legfontosabb küldetése névadójuk örökségének ápolása és népszerűsítése annak érdekében, hogy minél többen megismerhessék munkásságát.

Csomagot kap minden elballagó óvodás Békéscsabán

Közlekedésbiztonsági csomagot – benne többek között láthatósági mellénnyel, hátizsákkal, színezővel – kap minden óvodából elballagó, első osztályba készülő gyermek Békéscsabán a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet jóvoltából. Mintegy hatvan pakkot csütörtökön adott át a Hajnal utcai intézményben Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Paláncz György városi tanácsnok Szegfű Ferencnének, a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ igazgatójának.

Kátyúzás mellett egy veszélyes fa kivágását is kérték Jaminában

Bejárást tartott a minap a választókerületében Opauszki Zoltán tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő. Ismertette, fontosnak ítéli, hogy a körzetében rendezett körülmények, gondozott közterületek legyenek, ennek érdekében folyamatosan figyeli az állapotokat. Kiemelte: ebben sok segítséget kap a jaminaiaktól. Kátyúkat talált a Csorvási úton, a Mazán László utcában és a Mohácsy Mátyás utcában, amelyek esetében dr. Bacsa Vendel jegyzőnél kezdeményezte a kátyúzásokat. A Szarvasi út és a Pataky László utca kereszteződésében a Patakyról a Szarvasira való kihajtást, a forgalomra való rálátást nehezíti, ezért akár balesetveszélyt is okozhat egy vadon kinőtt fa, ezért kérte annak eltávolítását. A Veress Péter utcai játszótéren lévő körforgó meghibásodott, és azért, hogy a gyermekek használhassák, kezdeményezte a játszóeszköz javítását. A Rózsa utcai sportpályán egy ideje hiányoztak a kosárpalánkról a hálók, most ezeket is pótolták.