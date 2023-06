Újabb 25 százalékkal emelik a parkolásí díjakat Békéscsabán

Azt követően, hogy tavaly október 1-jétől emelték a közterületi parkolási díjakat Békéscsabán, augusztus 1-jétől ismét növelik, nagyjából 25 százalékkal – erről döntöttek a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén. Az idősáv azonban nem változott, így továbbra is csak munkanapokon 8 és 18 óra között kell fizetni. Így a normál övezetben a jelenlegi 320-ról 400 forintra, a kiemeltben pedig 360-ról 450 forintra változik az óránkénti díj. A havi bérlet ára a normál körzetben 13 ezer forintra, a kiemeltben 14 ezer 200 forintra emelkedik, és bevezetnek egy olyan havi bérletet, amellyel mindkettőben lehet parkolni, ennek árát 19 ezer forintban állapították meg. A bérletcsere díja – ami a sárga bérlet ára is egyben – 2000-ről 2500 forintra nő.

Tovább fürdőzik Mukácsy a csabai múzeumban

Július 2-ig meghosszabbították a Munkácsy fürdőzik című időszaki kiállítás nyitvatartását, a nagy érdeklődésre való tekintettel – közölték a Munkácsy Mihály Múzeumban. A máig népszerű belga üdülőhelyen, Ostendében készült Munkácsy Mihály-alkotásokat középpontba állító, több szálon futó kultúrtörténeti vonallal kibővülő tárlatot az eredeti tervekhez képest így további egy héten át tekinthetik meg a látogatók a Rell Lajos Teremben.

Nem akart fizetni, ezért fellökte a pincért Békéscsabán

Fizetés nélkül akart ételt rendelni és fellökte a felszolgálót egy nő Békéscsabán, egy gyorsétkezdében a napokban. A sérült alkalmazott megpróbált segítségért telefonálni, de a nő kivette a kezéből a telefont, összetörte és elmenekült. A rendőrök az 50 éves román állampolgárságú nőt 10 perc alatt elfogták, a vasútállomásról állították elő. A Békéscsabai Rendőrkapitányság hétfői tájékoztatója szerint garázdaság miatt büntetőeljárást indítottak a nő ellen.

Hétszázötven méteren építenek utat az Ormay soron

Utat építenek a békéscsabai Ormay soron, ahol jelenleg a csapadékvizet elvezető árok burkolása zajlik – ismertette Szarvas Péter polgármester, aki a napokban Csányi Illés önkormányzati képviselővel járt a helyszínen. Mint kiderült, a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló beruházás eredményeként 750 méteren, a vasúti átjáró és a Szikfű utca közötti szakaszon kap szilárd burkolatot az Ormay sor, ez pedig sok arra közlekedő, élő békéscsabai számára teszi kényelmesebbé a mindennapokat.

Aratott a csabai kolbász a Hungarikumfesztiválon

Ismét óriási sikert aratott a Csabai kolbász a XVII. Helyi Termékünnep és Hungarikumfesztiválon Kecskeméten a hétvégén. A Csabai Kolbászklub öregbítette az eseményen Békéscsaba hírnevét, emellett más vonzó turisztikai kínálatot is bemutatott a vármegyeszékhely a seregszemlén. Sznyida László, a békéscsabai önkormányzat városmarketing csoportja képviseletében elmondta, a fentieken túl Munkács Mihály örökségét is népszerűsítették. Így a Munkácsy Negyedet, benne a múzeumot és emlékházat egyaránt. Az Árpád Fürdő is kiemelt hangsúlyt kapott a bemutatkozáson az épített örökségnél és a turisztikai vonzerőnél. Sokan vittek magukkal prospektusaikból, szóróanyagaikból, remélhetőleg találnak csábító látnivalókat, élményelemeket.

Nagy-Britannia legnagyobb magyar ünnepén járt Herczeg Tamás

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnökeként a békéscsabai Herczeg Tamás parlamenti képviselő is részt vett a Góbéfesten, az angliai Manchesterben élő magyarok legnagyobb rendezvényén, amelyen magyarországi, székelyföldi és helyi művészeti csoportok is felléptek. Beszámolójából kiderült, a 140 tagot számláló Szentegyházi Gyermekfilharmónia nagyszerű műsora előtt ő köszöntötte a fesztivál résztvevőit. A Manchesterben élők 200 nyelven beszélnek, és közülük sokan voltak kíváncsiak arra a szépséges magyar kultúrára, zenére és táncra, amelytől zengett három napon át a katedrális környéke. Hangsúlyozta: a szórványmagyarság megmaradása, így az észak-angliai magyarok nemzeti önazonosságának megőrzése tekintetében nélkülözhetetlenek a „kovászemberek”. Ők azok, akik közösségeket tartanak egyben, rendezvényeket szerveznek azért, hogy megőrizzék a magyar nyelvet, kultúrát, hagyományokat. Tíz ilyen, Észak-Angliában élő közösségszervezővel folytatott műhelybeszélgetést a rendezvényen, akiktől egész konkrét javaslatokat kapott, hogy mik azok a fejlesztési pontok, amelyek, ha megvalósulnak, segíthetik a szétszórtságban élő magyar csoportok életét.