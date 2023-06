A kórház mögött, a Bajnok utcában az újonnan megépült 24 parkolót már használatba is vehették az autósok. Jelenleg a kivitelező a Kórház utcában dolgozik: a bérház felőli oldalon (a táblák kihelyezésének, burkolati jelek felfestésének kivételével) a vége felé közeledik a munka. A mentőállomás oldalán is elkezdték a kivitelezést, ott azonban még több aprólékos feladat is van, többek között az ivóvíz-vezeték kiváltása. A Kórház utcában 40 parkolót alakítanak ki összesen. Ezt követően a Hajnal utcában 60, a Hajnal közben 47, az Ady utcában pedig 53+2 férőhelyet építenek ki a parkolási gondokat enyhítendő.

A helyszínen a munkálatok haladását kedden ellenőrizte Dávid Zoltán polgármester és a körzet képviselője, Gyapjasné Béres Enikő. Tájékoztatásuk szerint előreláthatólag még három hétig dolgozik ezen a területen a kivitelező, addig is a közlekedők türelmét, megértését kérik.

Szintén pályázati forrásból valósul meg több kerékpárútszakasz felújítása, mintegy 5 kilométer hosszúságban – van, ami már el is készült –, kerékpáros nyomvonalakat festettek fel és új kerékpárút is épül a következő hónapokban, mégpedig Gyopároson a Szentesi úti körforgalomtól indulva egészen a Gyopárosi úti Alföld Gyöngyéig.