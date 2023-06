Új, LED izzókra cserélhetik a régieket

Ingyenesen cserélhetik régi, hagyományos izzóikat vadonatúj, korszerű és energiatakarékos LED-es darabokra a békéscsabaiak egy program keretében, amelyet a CYEB Energiahatékonysági Kft. és az önkormányzat közösen szervez. Jelentkezni kell majd nyáron egy honlapon, ahol több adatot kell megadni, a LED-es izzókat pedig év végén lehet átvenni. Szarvas Péter polgármester elmondta, a csak előnyt nyújtó programmal a cég és az önkormányzat a háztartások rezsiköltségeit szeretné mérsékelni. A regisztrációra hat hét áll majd rendelkezésre, sem a támogatható háztartások, sem az egy háztartásra jutó LED-es izzók számában nem határoztak meg felső korlátot. A 27 ezer békéscsabai háztartás mindegyike pályázhat és juthat térítésmentesen korszerű izzókhoz.

Elindult a Csabai Nyár

Igazi kulturális kavalkád, száznál is több program vár a békéscsabaiakra és a városba látogatókra a következő három hónapban, a Csabai Nyár keretében – ismertette a csütörtökön a békéscsabai Jókai színházban tartott sajtótájékoztatón Varga Tamás alpolgármester. Elhangzott: július 8-án megrendezik a Csaba napot, számos program lesz a főtéren. A Csabagyöngye Kulturális Központ a stégre összpontosít, a rendezvények többsége térítésmentes. A Munkácsy múzeumban folyamatosan látogatható a váci múmiák kiállítása, szerveznek programokat is a tárlat kapcsán, sőt készülnek a június 24-ei Múzeumok Éjszakájára. A június 22-től július 7-ig tartó Városházi Esték keretében érkeznek sztárok Békéscsabára. Június 8-án és 9-én rendezik meg az Ünnepi Könyvhét eseményeit. Szent Iván éjszakáján lesz városismereti séta a Munkácsy Negyedben, június 24-én Munkácsy festményeit feldolgozó animációs koncertet szerveznek a könyvtár udvarába. A Napsugár bábszínházba június 3-án világsztár érkezik; majd június 18-án egy nagyszabású produkció jön; egy spanyol társulat egy zeppelinnel vonul végig a főtértől az Ursziny-Beliczey-kúriáig. A Múzeumok Éjszakáján több napon át több előadás várható, marionettektől bábjátékon át gólyalábasokig.

Japán napok a könyvtárban

Japánról szólnak ezek a napok a Békés Megyei Könyvtárban egy csütörtöktől szombatig tartó programsorozat részeként. A japán teák világáról szóló fényképkiállítás nyílt a földszinten, japán játékok kerültek az emeletre, japán dokumentumfilmeket vetítenek az előadóteremben, japán filmeket és könyveket ajánlanak a bibliotéka szakemberei; emellett előadásokat is tartanak. Az intézmény igazgatója, Juhász Zoltán elmondta, pont harminc éve is otthont adott a bibliotéka hasonló rendezvénynek; és például akkor is tartott az origamikról elméleti és gyakorlati bemutatót Erdősi Géza. Pénteken a harcművész szemével beszél Japánról Gregor László, a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület alelnöke. Szombaton szintén több előadást tartanak: szó lesz a japán kertkultúráról, betekintést nyújtanak a gésák világába, továbbá japán dallamok csendülnek fel, illetve kimonókat és yukatákat mutatnak be.

Aprók Tánca volt a főtéren

Mintegy négyszáz óvodás játszott, táncolt csütörtökön Békéscsaba főterén – így, az Aprók tánca című rendezvénnyel zárták le a hamarosan véget érő nevelési évben folyó néptáncos programot. A rendezvényen a talp alá valót a Suttyomba zenekar szolgáltatta, miközben a Gyöngygallér énekegyüttest vezető Kolarovszki Dóra éneke töltötte be a Szent István teret. A hangulatot pedig a Hétpróbás Néptánciskola növendékeinek bemutatóival fokozták.

Vaszkó János, a Hétpróbás Néptánciskola igazgatója elmondta: 2015-ben indították el az önkormányzattal közösen azt az alapvetően mozgásfejlesztő projektet, amelybe népi játékokat, néptáncot csempésztek. Ugyanis, mint hangsúlyozta, a zenére végzett, ritmikus mozgás fejlesztő hatással van a gyermekek motorikus és kognitív képességeire. Kiemelte: a népi kultúrában fellelhető értékek a projektnek köszönhetően szélesebb tömegekhez juthatnak el, és fontosnak nevezte mindennek közösségteremtő erejét is.

Gálaműsort tartott a Lencsési iskola

Tíz, illetve immár tizenkét éves lett a Lencsési Általános Iskola, ezt ünnepelték egy nagyszabású gálaműsor keretében csütörtökön a Csabagyöngye Kulturális Központban. A rendezvényen bemutatták a nagyérdeműnek – többek között a szülőknek – a gyerekek a tudásukat, tehetségüket, azt, hogy milyen munka folyik az intézményben. Bemutattak egy különleges lemezt is; Hajtmann Ildikó és tanítványai énekes-zenés produkcióit örökítették meg a későbbi nemzedékek számára. Vida András igazgató elmondta: az elmúlt egy évtizedben igazi iskolai közösség formálódott a Lencsési iskolában, a gyerekek, a szülők, a pedagógusok együttműködése, összefogása pédaértékű. Az intézmény szellemi műhely, amely ismert és elismert a nemcsak a lakótelep, de a város határain túl is. Varga Tamás, alpolgármester hangsúlyozta: az elmúlt 12 év bizonyította, hogy a pedagógusok törekednek az újdonságokra, ugyanakkor építenek a hagyományok is, folyamatosan magas színvonalon dolgoznak.

Légvezetéket szakított a munkagép

Elektromos légvezetéket szakított el csütörtökön egy munkagép Békéscsabán, a Szatmári utcában. A leszakadt vezeték egy közeli épületre és járműre zuhant. A helyi hivatásos tűzoltók az áramszolgáltató szakembereinek megérkezéséig biztosították a területet, majd a feszültségmentesítést követően eltávolították a vezetéket a közterületről.

Áruházból lopott egy fiatal

Játékokat és fülhallgatót lopott egy 16 éves fiú az egyik békéscsabai áruházból. A termékekről eltávolította az áruvédelmi eszközt és megpróbált azokkal kimenni a boltból, de a biztonsági őr megállította és értesítette a rendőrséget. A békéscsabai fiú ellen lopás bűntett gyanúja miatt indult büntetőeljárás.