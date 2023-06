A június 3-án, a Néprajzi Múzeumban megrendezett döntőn prezentáló csapatok olyan társadalmilag fontos kérdésekre keresték a megoldást, mint a tanulmányi értékelési rendszer megújítása, a történelemoktatás gamifikációja, a sajátos nevelési igényű tanulók integrációja mentorhálózat segítségével, a pályaválasztás digitalizációja vagy az oktatási intézmények és az önkéntes támogatók összekapcsolása.

A zsűrit legjobban a Napkori Jósika Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI tizenhárom éves diákjai győzték meg, akik az élelmiszeripar egyik hulladékproblémájára kerestek megoldást. A fémgőzölt chipses zacskók szelektív gyűjtése egyelőre megoldatlan probléma, az efféle csomagolóanyagra nincsen bevált újrahasznosítási technológia. Ezért a NUT (Napkor’s Upcycler Team) névre keresztelt csapat az újrafelhasználás, azaz upcycling által mutatott rá, hogyan lehet minél tovább körforgásban tartani a terméket, ahelyett, hogy szemét válna belőle. Az üres csomagolásból a környezettudatos tisztítás után hűtőszatyrot vagy melegen tartó zsákot készítenének, a prototípusok előadásukban is szerepeltek. A zsűri a túlzott chipsfogyasztás dilemmájára, mint másik társadalmi problémára is felhívta a figyelmet, ami akár egy következő verseny témája is lehetne, de addig is kiemelték, hogy az upcycling egy nagyon fontos értékteremtő folyamat.

A békéscsabai KOLLABOR diákjai is széles mosollyal az arcukon térhettek haza a második és harmadik díjjal. A második helyezett Learn-o-bot csapata az élményalapú informatika- és robotikaoktatásra keresett és fejlesztett megoldást. Modulárisan építhető robotjukkal programozást, elektronikát, gépészetet tanítanának gyerekeknek, fiataloknak, akik könnyedén és élvezetesen sajátítják el azt a tudást és képességet, amivel később képesek lesznek reagálni a jövőbeli munkahelyek változó igényeire. A zsűri újabb ötleteket ültetett el a fiatalok fejében: rámutattak, hogy programozni megtanulni sosem késő, a felnőttek számára is élvezetes időtöltés lehet a robotika, illetve külön kiemelték az oktatóvideók sokszínűségének fontosságát.

A harmadik helyezett AchetaPro az emberiség élelmiszerválságát szeretné orvosolni, méghozzá tücsökfarmokkal. A csapat egy tücsöktenyésztő egységen dolgozik, amely emberi fogyasztásra szánt rovarfehérjét állít elő. A békéscsabai fiatalok nemcsak prototípusokat mutattak be prezentációjukban, hanem tücsökfehérjével készült süteményt is kóstoltattak a zsűrivel és a közönséggel. A keksz elfogyasztása után a zsűri az érzékenyítés fontosságára hívta fel az AchetaPro tagjainak a figyelmét, arra biztatták őket, hogy ötletüket bátran terjesszék ki más iskolákban is.

Az ötletelésnek azonban itt még nincs vége, ugyanis a bemutatott megoldások egy vállalkozás alapkövét jelenthetik, a versenyzők közül többen tervezik, hogy minél hamarabb piacra lépjenek termékükkel, elképzelésükkel.