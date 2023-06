A húsz hektáros löszpuszta a tavaszi csapadéknak köszönhetően most üde zöld. Jellegzetes fajai közül május elején az osztrák zsálya volt a leglátványosabb, mostanra pedig már a ligeti zsálya is kinyílt. A lila ökörfarkkóró jelentős állományai is színezik a tájat.

A védett fajok közül a kék atracél teljes virágzásban van, s nemsokára nyílik a gumós macskahere is. Helyenként a szennyes ínfű halvány sárgás virágzó példányaival is találkozhatunk. Nagyon szép és látványos a kékes-lilás pusztai meténg, amely a talajszinten kúszik. A hegyi len szintén kék színnel tarkítja a tájat, a magyar szegfű pedig lilásrózsaszínű virágaival gazdagítja a palettát.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság élőhely-helyreállítási tevékenységének köszönhetően a Kígyósi-puszta területein is vannak kisebb-nagyobb löszfoltok, melyeket most sárga, lila, piros és kék virágok ékesítenek.