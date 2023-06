Beszélt arról, hogy a nyári időszakban is nagy szükség van a vérre, a véradókra. Kitért arra, nemrégiben Békéscsabán zajlott le az országos elsősegélynyújtó-verseny Békés vármegyei döntője. Ehhez kapcsolódva elmondta, Békésből is több fiatal önkéntes vesz részt a balatoni strandokon az elsősegélynyújtásban. Tóth Zoltánné kiemelte, az ukrán menekülteknek is segít szervezetük. Szó esett a Vöröskereszt világnapja alkalmából tartott ünnepségről, az önkéntesek munkájának elismeréséről is.