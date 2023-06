A regisztrált bűncselekmények százezer lakosra vetített arányában igen kedvező Békés vármegye helyzete. A kiemelten kezelt esetek száma 10 százalékkal csökkent egy év alatt. A nyomozási eredményesség eddig is magas szinten volt, de a mutató tovább javult. Csökkent a csalások, a rongálások, a lakásbetörések, a lopások, valamint a tulajdon elleni szabálysértések száma is – ismertette Vörös Ferenc rendőr ezredes.

Békés vármegye rendőrfőkapitánya elmondta: nő a járműforgalom, és a személysérüléses balesetek számában is volt némi emelkedés. A halálos tragédiák száma 15-ről 14-re csökkent, idén eddig három fordult elő. A balesetek 8,2 százaléka következett be ittasság miatt. A fő baleseti ok az elsőbbségadás elmulasztása, a gyorshajtás, a kanyarodási hiba. Az országos átlaghoz képest a vármegyében arányaiban több balesetet okoznak biciklisek.

Az illegális migráció helyzetéről hozzátette: a 178 kilométeres magyar-román határszakasz biztosításáért felelnek, ami jelentős feladatot adott: 50 százalékkal több jogsértés vált ismertté tavaly, mint két éve; embercsempészés miatt hét eljárás indult. A határ védelmét a vármegyében 155 határvadász segíti. A közterületi óraszámokat növelték, és támogatást nyújtanak a polgárőrök, akikkel 2022-ben 73 ezer óra szolgálatot teljesítettek közösen.

Mucsi András (Fidesz-KDNP) kérdésére, hogy Békés vármegyében van-e no-go zóna, ahol az állam megszűnik létezni, ahol a rendőrség nem ura a helyzetnek, kiemelte: a fogalom rendészeti szempontból itthon nem ismert, nincs olyan utca, ahol a rendőr ne intézkedhetne biztonsággal. Kónya István (Fidesz-KDNP) azt vetette fel, hogy Békésszentandráson az üdülőövezetben nem minden vendég szórakozik kulturáltan, gyakoribb járőrözést szorgalmazott. Vörös Ferenc rendőr ezredes hatékony fellépést, gyors reagálást ígért az ilyen esetekre, és segítenek a polgárőrök is.

Többen azt azt emelték ki, hogy megfelelő a rendőrök hozzáállása, segítőkészek, hangsúlyt fektetnek a tájékoztatásra, valamint elérhetők, ami fontos a szubjektív biztonságérzet tekintetében. Zalai Mihály elnök (Fidesz-KDNP) felvetésére, hogy Orosházán egyes vélemények szerint nőtt a kerékpárlopások és a közterületi bűncselekmények száma az elmúlt időszakban, a rendőrfőkapitány elmondta: idén több bűncselekményt regisztráltak Békés vármegyében, mint tavaly az azonos időszakban, de az emelkedés minimális, és sehol sem aggasztó a helyzet.

Vörös Ferenc rendőr ezredes elmondta: magasabb arányban okoznak balesetet a kerékpárosok Békés vármegyében, mint az országos átlag. Hangsúlyozta: a bicikliseknek is van felelősségük, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e egyébként jogosítvánnyal vagy sem. Beszélt az internetes csalásoktól is, mint a legújabb trendről. Az elkövetők mindenféle ajánlattal és hihető körítéssel igyekeznek átverni a gyanútlanokat, idősek és fiatalok egyaránt pórul járhatnak, érdemes körültekintőnek lenni.