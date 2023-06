– A cseresznyét kézzel szedjük, a meggyet szüreteljük majd rázógéppel – ecsetelte Pusztai József. – Az eső sem igazán gátolja a betakarítást, mert fólia takarja felülről a fákat. Erre éppen azért van szükség, hogy ne repedjen szét a gyümölcs a hirtelen esőzések után. A gerendási székhelyű Medifruct Kft.-n keresztül értékesítjük a termést, a Nimbát elsősorban Lengyelországban, de belföldön is élénk a kereslet. A tavaszi hideg idő ugyanis Görögországban és Olaszországban is kihatott a termés mennyiségére. A Nimbához a termesztett kisebb mennyiség miatt igazából csak régi partnereink jutnak hozzá.

Munkában Perecz Józsefné és Gyöngyösi Imréné Fotó: Für Henrik

Pusztai József kiemelte, zöldbimbós állapotában érte a mínusz négy–öt fok a cseresznyéskertjüket, és emiatt a tavalyi termésnek a kétharmadára számítanak ebben az évben.

– Törökországból Békésbe is érkezik cseresznye, ugyanakkor ennek darabjai jellemzően 26 milliméter átmérőjűek, a Nimbáé viszont már például 28 milliméter. Ez egy nagy szemű, keményebb húsú, ropogós, édes, ízletes fajta – emelte ki a termelő. – Ezt követi a Sweet Aryna szüretelése, ez már nagyobb tétel lesz, és a többi fajtához, többek között a magyar Carmenhez hasonlóan kapható lesz Békésben is. A Carmen már 30 pluszos átmérőjű cseresznye. Szóval, szép sorban érnek be a gyümölcseink, és az idényben a folyamatos szedéssel sokaknak biztosítunk munkalehetőséget. Június 20-a körül tervezzük a meggybetakarítás kezdését.