Megközelítette objektív szempontból is a számokat: 2022-ben a bevételek 2021-hez képest 13 százalékkal nőttek, ugyanakkor a kiadások is emelkedtek, 42 százalékkal. Elmondta: évről évre nő a garantált bérminimum összege, illetve a korábbinál jelentősebb energiaárakkal is meg kell küzdenie az önkormányzatnak. A főösszeg jelentős szeletét, 23 százalékát tudták fejlesztésekre, beruházásokra fordítani tavaly – amit megfelelő aránynak mondott –, és hangsúlyozta, Szeghalom közel 8 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik.