Nagy Zsoltné polgármester elmondta, a napelemeket még tavasszal vették meg és szerelték fel, saját forrásból, csaknem nyolcmillió forintból. Néhány napja aktiválták az eszközöket, így várhatóan csökkennek majd a kiadások.

Nagy Zsoltné hangsúlyozta, a megemelkedett energiaárak és a bolygó védelme miatt is fontos a modernizálás, s külön öröm, hogy az energiát vissza is tudják termelni, felhasználható lesz télen is. Hozzátette, a költséghatékonyság jegyében a művelődési ház lenti irodájába, valamint az orvosi rendelőhöz klímaberendezések felszerelését is tervezik, amikkel majd a fűtést is biztosítani tudják.