A Fabricula kutatócég vizsgálatának újdonsága, hogy egyaránt használt kérdőíves (online felmérés alapú) adatgyűjtést és az általános okostelefon, illetve applikációhasználati szokásokat felmérő szoftveres adatgyűjtést is tavaly október vége és december eleje között. A friss tanulmányból kiderül, sok gyermek napi négy órát is „lóg” a telefonján. Az eredmények hasznos, közvetlen információkkal szolgálnak a korosztály telefon- és internethasználati szokásaival kapcsolatban, ugyanakkor a vizsgálatot végzők felhívták a figyelmet arra, hogy a teljes 8–15 éves korcsoportra óvatossággal vonhatók le következtetések a minta korlátozottsága – nyolcvan gyermek szokásait vették górcső alá – miatt.

9 perctől a közel teljes napig

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Kommunikációs Igazgatóságának közleménye szerint az átlagos napi képernyőidő a gyerekek körében 9 perc és a közel teljes nap között változott.

Az átlagos napi képernyőidő az aktív napokra számolva 234 percet tett ki, azaz naponta közel négy órát.

Az életkor növekedésével párhuzamosan nőtt a készülékhasználat átlagos ideje. A kutatásban résztvevő gyermekek egy kisebb részének telefonjain hétköznapokon már hajnali 4 óra után megfigyelhető volt az aktivitás növekedése, amely nagyjából fél 6 és fél 7 között érte el a reggeli csúcsot, majd kisebb visszaesés után fél 8 és 8 között volt egy újabb emelkedés. Az adatok szerint hétköznapokon, tanítási időben viszonylag alacsony mértékű a telefonhasználat, bár életkor alapján nagy eltérések vannak. Kiderült, éjfél és hajnal 5 óra között a legtöbb gyermek nem használja a mobilját, azonban a kutatásba bevontak közül többen voltak olyanok, akik az éjszaka közepén is aktívak voltak, néhányan pedig kifejezetten sokat használták éjjel, például filmek nézésére.

És még csak most jön a nyári szünet

Bereczki Enikő generációkutató szerint, az említett adatok teljesen helytállóak, sőt a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyári szünetben, ami már a küszöbön áll, illetve hétvégéken még ennél is több a kiskorúak képernyő előtt töltött ideje.

– Hajlamosak vagyunk hibáztatni az okoseszközöket, ám hasonlóan a helyes táplálkozási szokások kialakításához, a szülőknek kell megtanítania a gyereket a szabadidő konstruktív eltöltésére. Ennek része az okoseszközök használata is, de nem mindegy milyen formában és mennyi ideig tart – sorolta meglátásait a szakember, akit gyakran megkeresnek a szülők egy-egy előadása után azzal, konkrétan mennyit ‚képernyőzhet” a gyerek.

– A könyvemben is leszögeztem, testre kell szabni az ajánlásokat.

A szülőnek kell ismerie gyermekét, tudnia, hogy adott szakaszban, az életkori sajátosságokat figyelembe véve, mi tesz jót neki, és mi káros.

Van néhány alapszabály, a WHO ajánlása szerint például kétéves kor alatt sem tévé, sem tablet, sem telefon nem ajánlott, 4-5 éves korig is legfeljebb napi egy óra az elfogadható szülői felügyelet mellett. Én ennél is kevesebbet javaslok, a kicsik idegrendszere ugyanis rendkívül érzékeny. Az idősebb korosztály számára már nincsen ajánlás, de különbséget kell tenni az oktatási célú képernyőidő és a játék között – részletezte Bereczki Enikő, aki szerint fontos figyelni arra, hogy az online tevékenységek ne vegyék el az időt az alvástól, az evéstől, a társas tevékenységektől. A mozgás, a társakkal való közvetlen kontaktus nagyon fontos, máskülönben a kütyühasználat a személyiségfejlődéshez fontos mozzanatoktól foszt meg.

– Sok hasznos applikáció van, amit például kirándulásnál, növény-, madárfelismerésnél használhatunk, léteznek kiváló nyelvoktató programok. A videójátékokat sem szabad démonizálni, bizonyos stratégiai készségek, sőt a szem-kéz koordináció is fejlődhet általuk, de nem mindegy mennyi időt tölt „velük” a gyerek. Az időkorlátra egyébként tanulás közben is érdemes figyelni – tette hozzá a generációkutató.

Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Messenger

A felmérés szerint a készülékekre telepített (és legalább egyszer használt) alkalmazások száma 6 és 147 között változott készülékenként, az applikációk száma 1404 volt. A telefonok aktív képernyőidejének közel 60 százalékát a közösségi média és az egyéb kommunikációs alkalmazások, például böngészők és üzenetküldők tették ki. A legnépszerűbb közösségimédia-platformok (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Messenger) érintettek az összes rögzített alkalmazás-indítás felében. A gyermekek telefonjukkal eltöltött összidejének 18 százaléka a TikTok-on zajlik (a napi átlag 80 perc), további 12 százalék pedig a YouTube-on. Bereczki Enikő kiemelte, a TikTok használatának alsó életkori határa 13 év, nem véletlenül. A médiaplatform nagyon népszerű a tinédzserek körében, de a pörgős, szórakoztató tartalmak rendkívül addiktívak.

A TikTok alsó korhatára nem véletlenül 13 év. Fotó: Shutterstock

– Sok tartalomgyártó felnőtteknek szánja a videóit, melyekben előfordul erőszakosság, trágárság, sőt becsúszhat pornográf tartalom is. A szülő felelőssége mit enged, és milyen életkorban. Egy 15-16 éves könnyebben megbirkózhat egy-egy videó tartalmával, ami egy 11-12 évesnek traumatikus. A társaság nyomása persze nagy, ezért azt javaslom, nyisson a szülő kitalált névvel Tiktok csatornát, amit együtt használhat, szűrhet meg a gyermekével. Célszerű felhívni a figyelmet a megosztások priváttá tételére, mert az esetleges negatív kommentek az önértékelésre, önbizalomra nézve károsak. Semmi sem lehet tabu, ami az online térben történik, még akkor sem, ha a felnőtt nincs tisztában az új trendekkel – sorolta Bereczki Enikő. Hangsúlyozta, a gyerekek technikai értelemben ügyesebbek, de érzelmileg nem tudnak magukra hagyottan boldogulni. Szükségük van érett felnőttre, akihez fordulhatnak, éppen ezért a bizalmi kapcsolat kiépítésére kell velük törekedni.

– Érdemes hetente több alkalommal beszélgetni arról, mi történik velük az interneten, ugyanúgy, ahogy megkérdezzük, mi volt az iskolában, az edzésen, a barátoknál. Az interakcióknál ne ítélkezzünk azonnal, s kisebb gyerekeknél figyeljünk a fokozatosságra, a felkészítésre. Tegyünk az eszközökre szűrőt, jussanak el a felnőtt tartalmak minél később a fiatalokhoz. Figyeljünk oda a gyerekekre a nyári szünetben is – tette hozzá.