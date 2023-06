– Számunkra nagyon pozitív, hogy a háromnapos esemény a városban nem csak a résztvevőket, illetve a szervezőket, hanem a lakosságot is megmozgatta – emelte ki Alt Norbert. Az alpolgármester kitért arra, a fentiek miatt megfontolják, hogy a jövőben nem az eddig megszokott két évente, hanem évente rendezik majd meg az EDÜ-t.

– Erről még nem döntöttünk, de át kell gondolnunk a lehetőséget – tette hozzá. – Napjaink felgyorsult világában két év nagyon hosszú idő, rengeteg dolog történik, és egy-egy kezdeményezés is feledésbe merülhet – fogalmazott. – Mi viszont szeretnénk még intenzívebbé tenni a részvételt, még több fiatal tehetséget az Erkel Diákünnepre csábítani az országból. A pandémia miatt ezt megelőzően négy éve, 2019-ben volt utoljára EDÜ, és annak ellenére, hogy a program nagyon jelentős múltra tekint vissza, a térségben is voltak olyanok, akik nem tudták vagy nem tudták pontosan, hogy miről is szól a rendezvény, mi a fő üzenete, mit képvisel. Így négy év hátrányát kellett ledolgoznunk. Ahogy említettem, minden felgyorsult, nekünk pedig tartani kell az iramot a folyamatosan változó körülményekkel.

Az alpolgármester hangsúlyozta, az EDÜ nem csak egy fesztivál, hanem egy valódi tehetségkutató, amiben az értékmegőrzésnek és az értékközvetítésnek komoly szerepe van: – Külön elismerést érdemelnek azok a pedagógusok, diákok és önkéntes segítők, akik részt vettek a három napon át tartó program zökkenőmentes, sikeres lebonyolításában – folytatta a gondolatot. – A versenyzők, illetve a kísérő pedagógusok visszajelzései egyértelműen kedvezőek, rengeteg biztatást kaptunk, és máris rengetegen kérték, hogy a következő EDÜ-ről kapjanak értesítést és tájékoztatást.