Hangsúlyozta: a szórványmagyarság megmaradása, így az észak-angliai magyarok nemzeti önazonosságának megőrzése tekintetében nélkülözhetetlenek a „kovászemberek”. Ők azok, akik közösségeket tartanak egyben, rendezvényeket szerveznek azért, hogy megőrizzék a magyar nyelvet, kultúrát, hagyományokat. Tíz ilyen, Észak-Angliában élő közösségszervezővel folytatott műhelybeszélgetést a rendezvényen, akiktől egész konkrét javaslatokat kapott, hogy mik azok a fejlesztési pontok, amelyek, ha megvalósulnak, segíthetik a szétszórtságban élő magyar csoportok életét.

Arról is írt: a kinti magyarság képviselőitől megtudta, hogy nemcsak Észak-Anglia, hanem egész Nagy-Britannia legnagyobb magyar rendezvénye a Góbéfest. Az esemény azért tud évről évre sikeresen, igazi identitáserősítő programként megvalósulni, mert a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága mellett a manchesteri önkormányzat is segíti. Ezt meg is köszönte Lutfur Rahmannak, a város alpolgármesterének egy beszélgetés során, amelyen Kátai-Nagy Krisztina manchesteri főkonzul és dr. Sándor Tamás, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának titkárságvezetője is részt vett.