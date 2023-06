Mucsi András önkormányzati képviselő, a humán és szociális bizottság elnöke elmondta, Trianon a mi nagy kollektív gyászunk, olyan seb és lelki törés, fájdalom forrása, tragédia, amit nem tudtunk feldolgozni az elmúlt 103 évben. Mint mondta, 1920. június 4-én Párizsban egy rendkívül tisztességtelen béketárgyalás vagy inkább színjáték, koncepciós per lezárásaként aláírtak egy olyan békeszerződést, amely hazánk területének kétharmadát elragadta.

– A magyarság olyan tragédiája ez, amelyet még az ország három részre szakításához sem lehet hasonlítani, hiszen a törökök legalább nem akarták elvenni a leigázott magyarság jogát a létezéshez, a nemzeti önazonossághoz – fogalmazott. – A Horthy-korszak külpolitikájának elsődleges célja a revízió, a trianoni határok felülvizsgálata volt. A húszéves harc eredményt hozott, a tengelyhatalmak egy sor magyarlakta területet visszacsatoltak Magyarországhoz, de ennek keserű ára volt, a 4-5-6 éves magyar uralom 1944-ben elillant, a háború felfalt több százezer frontharcost, hadifoglyot, munkaszolgálatost, málenkij robotost, zsidót, civil háborús áldozatot. A kommunizmus évtizedei alatt a határon túli magyarok kérdése tabu volt, a magyar kormány hallgatott, asszisztált, sunyi módon megalkudott. Isten mégis megtartotta a nemzetünket idegen uralom alatt is. Sok határon túli magyar az első adandó alkalommal viszont elmenekült szülőföldjéről, erre mi is jól emlékszünk a rendszerváltoztatás hajnaláról.

Mucsi András kifejtette, úgy gondolja, hogy a jelen politikai helyzetben a legjobb döntés a magyar kormány részéről a határon túli magyarság melletti kiállás, a nemzeti összetartozás napjának és a kettős állampolgárságnak a törvénybe iktatása volt 2010-ben, a trianoni béke 90. évfordulóján.

A virtuális nemzetegyesítés a jelen körülmények között békés módon megtörténhetett, ebben segítségünkre volt az uniós tagság is.

– Azt gondolom, hogy a számos testvértelepülési és testvérmegyei kapcsolat is hozzájárul a láthatatlan, de nagyon is kézzel fogható szálak további erősítéséhez határokon innen és túl. Ebben próbál tenni városunk is, azzal, hogy testvértelepüléseink lettek Gyergyószentmiklós, Hegyközkovácsi és Magyarittabé – hangsúlyozta. – A mi feladatunk az, kedves emlékezők, hogy a nemzeti összetartozás érzését tartsuk fenn. A magyarság legbecsesebb kincsét, a magyar nyelvet ápoljuk, védjük.