Seregi Zoltán, a Jókai Színház igazgatója elmondta, a Szarvasi Vízi Színház nyári programja idején a világ közepe van Szarvason. Hiszen nekik ez a két hónap valóban a világot jelenti. Úgy véli, idén is sikerült egy olyan programot összeállítani, ami már az előzetes jelzések alapján közönségkedvenccé vált. Nagy reményekkel néznek tehát a nyár elé.

Dr. Szabó Károlyné elárulta, már most igen jól állnak a jegyeladások a Vízi Színház évadára, a Monte Cristo Grófjára például már minden hely betelt. Hozzátette, ez egyébként az az előadás, ami nélkül nem létezik nyári évad Szarvason. Azonban nem csak ez az előadás teltházas, hanem nyolc további darab is. Ez pedig azt bizonyítja számukra, hogy a kultúrára továbbra is szükségük van az embereknek. Az ügyvezetőtől megtudtuk, a programok összeállításánál nagyon figyeltek arra, hogy sokszínű legyen, és a középpontban a könnyű nyári esti kikapcsolódás legyen, de művészi színvonalon. A kínálatban főként a teátrumi társaság tagszínházai kapnak helyet, köztük újdonságként tűnik fel idén a Győri Nemzeti Színház és a Mandala Dalszínház. Hangsúlyozta, ebben az évadban is szeretnék mindenkihez eljuttatni a kultúrát, ezért a korábbiakhoz hasonlóan fele-fele arányban lesznek ingyenes, vagyis ajándék és fizetős előadások.

Dr. Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum művészeti igazgatója elmondta, a művészetek és a színház mindig segít átvészelni a nehezebb időket. Így van ez most is, és ezt bizonyítja a Vízi Színház idei programjaira való, már előzetesen hatalmas érdeklődés is. Hozzátette, természetesen ezen a nyáron is az évad része lesz a Cervinus Művészeti Fesztivál, amely idén nem gála helyett családi programmal, Alma Együttes koncerttel indul, viszont opera, operett gálával zárul, az idén száz éve született Melis György tiszteletére, a nívódíjból pedig ezúttal több lesz, ráadásul a közönség online szavazatai alapján vehetik majd át azokat a színészek.