A közelmúltban megtörtént a fejlesztés műszaki átadás-átvétele. A játszóházat az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. üzemelteti majd, hétfőn pedig megkezdődött az attrakció próbaüzeme – fogalmazott dr. Görgényi Ernő polgármester. Ennek kapcsán kiemelte, a működtetéshez új dolgozókat is felvettek.

– A tervek szerint a hivatalos megnyitót július közepén tartjuk, amit követően mindenki előtt nyitva áll majd gyönyörű műemléki épületben kialakított játszóház – tette hozzá. – A házat annak idején Gyula város tanácsa átadta az államnak azért, hogy ott műemlékvédelmi felügyelőség működjön, majd az bezárt, és az épület 2010 után üresen állt. Ezt követően fordult az önkormányzat a kormányhoz, aminek köszönhetően térítésmentesen városi tulajdonba került az értékes ingatlan. Az említett pályázat eredményeként pedig az épületben turisztikai funkciót alakítottak ki, ami egyúttal a gyulai családoknak is kitűnő lehetőségek kínál a szabadidő eltöltésére.

Szabadidős élményközpontot alakítottak ki a Szent Miklós Parkban.

A polgármester hangsúlyozta, meglátásuk szerint a műemléki épületeket úgy lehet igazán megőrizni, ha életet visznek bele: – A Gyulai Várfürdő mellett, a város turisztikai központjában adott volt a lehetőség, hogy a gyermekes családok számára játszóházat hozzunk létre – emelte ki.

Dr. Kovács József elmondta, a beruházás elkészültével nemes cél valósult meg a történelmi épületben. Az országgyűlési képviselő ezt követően az alispáni lak történetét elevenítette fel, illetve szólt az egykoron ott élt alispánokról is. Hangsúlyozta, az önkormányzatok a helyi középületek kiváló gazdái, mert pontosan tudják, hogy mire van szükség az adott településen.

– A gyulai innovációnak köszönhetően egy új attrakció született, amely a turisták, a gyulaiak, illetve a környező településen élők számára is nyitott, és tartalmas időtöltést ígér a gyerekek számára – tette hozzá.

Dr. Görgényi Ernő elmondta, lesznek olyan programjaik, amelyek segítségével a szociálisan rászoruló családok gyermekei térítésmentesen látogathatják a játszóházat. A polgármester kérdésünkre kifejtette, az élményközpont egész évben nyitva áll majd. A nyitva tartást rugalmasan tervezik, hiszen főszezonban rossz idő esetén már reggel, jó idő esetén viszont délután fog kinyitni a játszóház, hiszen ilyenkor a turisták általában a várfürdőben kapcsolódnak ki.

A sajtótájékoztatót követő bejáráson Kónya Erika, a játszóház vezetője mutatta be az új attrakciót. Az épületen belül élménypályával, trambulinnal, jumpingszőnyeggel, szivacsmedencével, mászó-kúszó-csúszópályával felszerelt, máriós és minecraftos mászó- és ugrálószoba, társasjátékszoba, bolt-, pékség-, bank- és tűzoltósági installációkkal felszerelt Minipolis, partyszoba, interaktív játékokkal felszerelt gamerszoba egyaránt várja az érdeklődőket. Ugyancsak része az épületnek a babyszoba játszószőnyeggel, kúszóalagúttal, több mint 12 egyedi játékkal. Emellett egy játékpince is elérhető társasjátékokkal, billiárddal, darts-szal és csocsóval, ami kiváló helyszín baráti összejövetelekhez, születésnapokhoz vagy akár céges rendezvényekhez is. Kint egyebek mellett a tévékből megismerthez hasonló nindzsapálya is várja az érdeklődőket. Emellett a későbbiekben buborékfoci-pályát és íjász harcipályát is kialakítanak.