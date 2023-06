Beol podcast 19 perce

Mezőberényből indult az év innovatív konyhája – A Beol podcast vendége Barna Ádám

Barna Ádám, az esztergomi 42 Restaurant Michelin-csillagos séfje volt a Beol-podcast legutóbbi vendége. Ádámmal beszélgettünk indíttatásáról, sváb gyökereiről, és arról is, hogy miként befolyásolta életútját egy Békés vármegyei vadászkastély. A kiváló séfet arról is kérdeztük, hogy miért tértek haza egy ausztriai csúcsállásból. Természetesen szót ejtettünk arról is, hogy mit jelent számára a Michelin-csillag, illetve hogy felkerülnek-e az étlapjukra Békés vármegyei ízek, esetleg szerepet kap-e a csabai kolbász.

P. G. P. G.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!