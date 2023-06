– Megtartottuk a szokásos nyár eleji városbejárást Gyulán. A turisztikai főszezon kezdete előtt minden évben ellenőrizzük a közterületek, utcabútorok, virágágyások, burkolatok állapotát – tájékoztatott Facebook-oldalán dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere.

– Arra törekszünk, hogy gondosan karbantartott, rendezett közterületekkel kezdjük a nyarat. A belvárosi részeket néztük meg elsőként, ahol a gyulaiak többsége is naponta közlekedik, és ahol a városba érkező vendégek is megfordulnak. Az idén már elvégzett munkák minőségét is ellenőriztük, illetve számba vettük a főszezon kezdetéig még elvégzendő feladatokat – fogalmazott a polgármester. – Úgy látom, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. dolgozói alapvetően gondosan végzik munkájukat, köszönöm nekik. A hibákat, hiányosságokat rögzítettük, és a szakemberek gondoskodnak a szükséges munkák elvégzéséről.