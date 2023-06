– Izgalmas olyan szerzők munkáit olvasni, akik saját szűkebb pátriánkból származnak. Ezért igyekszünk is a könyvhét programjaira olyan írókat és költőket is meghívni, akik vagy Gyulán élnek vagy valamilyen formában kötődnek a városhoz – fogalmazott dr. Görgényi Ernő. Mint mondta, kimondottan büszkék a gyulai szerzőkre, így az is fontos, hogy teret biztosítsanak ahhoz, hogy ha már nem itt élnek, itthon is bemutassák művészetüket. Ahogy az is lényeges, hogy a helyiek megbecsüljék őket.

Dr. Görgényi Ernő polgármester

Fotó: Bencsik Ádám

– Nagyon sokat köszönhetünk nekik, hiszen írásaikból az is kiviláglik, hogy Gyula művészi szempontból is egy ihletett város, ahonnan van mit magunkkal vinni – tette hozzá. Ennek kapcsán kiemelte, hogy Ambrus Lajos író gyulai születésű, ami az írásaiban is visszaköszön, elég ha a 2019-ben megjelent Várostérkép című kötetére gondolunk, amit négy éve éppen a könyvhéten mutatott be a városban. Kifejtette, a kötet lebilincselő stílusban tárja elénk Gyula történetének egyes fejezeteit egészen az 1700-as évekig visszavezetve az olvasót.