Ahogy haladunk előre a nyárban, úgy változik a sótűrő növények színezete is. A hegyes bajuszpázsit most még üde, világoszöld levelei a nyár második felében aranybarnává változnak, a sóballa sötétzöld levelei pedig jellegzetes, vörös színben pompáznak majd. Utóbbi faj az életciklusa végén nem pusztán elszárad, hanem fekete színűre is változik.

Végül elmondták, egy harmadik sótűrő, pozsgás faj, a sziki ballagófű is előfordul kisebb mennyiségben a kardoskúti Fehér-tó medrében. Nagyobb tömegben azonban inkább a felszáradó gyepi vízállások helyén láthatjuk. Hajtásai június közepén jelentek meg és nagyon gyorsan növekednek. Zöld, vaskos levelei és szárai később vörösesbarnára változnak majd.