Az elmúlt esztendőkben leginkább a vizesedés okozott problémát a templomnál. Ezért pár éve leverték a külső vakolatot, egészen tégláig, valamint belülről is leszedték a lambériát. Ezt követően hagyták, hogy teljesen kiszáradhassanak a falak. Miután megoldották a szigetelést, hogy a későbbiekben hasonló gond ne fordulhasson elő, jött kívül az újravakolás, belül pedig a lambéria visszahelyezése, majd a festés. Mivel a méhkeréki román ortodox templom ritkaságszámba menő módon mindig is fehér volt, ezentúl is fehér marad.

A părinte, Ionuț Negreu atya elmondta: kormányzati támogatással, egyrészt a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye számára biztosított közvetlen finanszírozással, másrészt a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatán keresztül érkező célzott forrásokból további munkálatok várhatók ebben az évben. Többek között mosdókat – akadálymenteset, férfit és nőit –, valamint tároló helyiséget alakítanának ki az udvaron, fedett kerékpártárolót helyeznének ki. Mivel az istenháza előtti út- és járdaépítések miatt magasabbra került a környék, feltöltenék, szintbe emelnék az udvart, és térkövekkel burkolnák a területet; a hátsó kaput is rendbe tennék.

Emellett távlati tervekkel is rendelkeznek. Most a méhkeréki templom utcafronti oldalán van két vakablak, ide ikonablakokat tennének. A román ortodox vallásnál is jellemző, hogy a holtak emlékére, az élők lelki üdvösségéért gyertyát gyújtanak. Erre egy speciális kegyhelyet – úgynevezett lumânărart – építenének az udvaron. Ezzel egy újabb román ortodox elem jelenne meg, és hozzájárulna ahhoz, hogy erősödhessen a román ortodox hitélet. Mivel egy ikont szintén kihelyeznének, így a kegyhely lehetőséget adna arra, hogy a gyertyagyújtás mellett imádkozhassanak is.