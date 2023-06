Kedden reggel, illetve délelőtt a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye idősek klubjaiból, illetve bentlakásos intézményrészéből is érkeztek érdeklődők a levendulamezőre.

Rozsos Sándorné a 7. számú idősek klubjának tagjaként látogatott el Gyula-Szanazugba, és mint elárulta, először járt a különleges területen.

– Jól esett egy kis kerékpározás, a levendulamező gyönyörű, ahonnan még virágokat is szedhettünk – mondta el a kedves nyugdíjas hölgy. Hozzátette, nagyon szereti a növény különleges illatát, a leszedett levendula felhasználásával tasakokat fog készíteni, amiből – ahogy fogalmazott – a gyerekeknek is ad majd.

Nagyné Székely Aletta, 3. számú idősek klubja vezetője elmondta, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye klubjaiból sokan kerekedtek fel kedden, hogy felkeressék a szanazugi levendulamezőt.

– A Gyulai Levendula Növénytermesztési Szociális Szövetkezettel való együttműködésnek köszönhetően külön időpontokat biztosítanak az idősek részére, hogy szedhessenek a virágból, illetve eltöltsenek a területen egy kis időt – emelte ki. Mint megtudtuk, csak a 3. számú idősek klubjából tízen vettek részt a programon.

– Nagyon fontos, hogy kint vagyunk a természetben, szép a környezet, és kuriózumnak számít, hogy egy levendulamezőn járhattunk – fogalmazott a szakember. Kérdésünkre kifejtette, a legtöbben illatpárnákat készítenek a leszedett növényekből, de a pontos felhasználásról mindenki saját otthonában dönt.

Serfőzőné Baracsi Márta, a Gyulai Levendula Növénytermesztési Szociális Szövetkezet elnöke elmondta, a látogatók a következő napokban összesen 1200 tő levendulát szedhetnek majd le.

– Óriási az érdeklődés a lehetőség iránt, folyamatosan keresnek telefonon, üzenetben, ami fontos visszajelzés számunkra – tette hozzá. Mint elmondta, a hét ezen szakában a helyi és környékbeli nyugdíjas klubok tagjai számára biztosítottak, biztosítanak lehetőséget a szüretre. Kedden Gyula mellett Kétegyházáról is ellátogattak hozzájuk.

A Te-Szedd akció első napját pedig szombaton 13 órától 18 óráig tartják, illetve jövő héten is lesz majd lehetőség levendulát gyűjteni. A festői környezet a fotósokat is vonzza, tavaly esküvői, idén pedig családi, valamint kismamafotózást is tartottak már náluk.

Kérdésünkre a szövetkezeti elnök kifejtette, a legtöbben dekorációként és szörpnek használják a náluk leszedett levendulát, de moly ellen, ruhák illatosítására ugyancsak „bevetik”. Egyre többen fedezik fel emellett a levendula gyulladáscsökkentő, illetve álmatlanság elleni hatását is. A hozzájuk kilátogatók sokszor tapasztalatot is cserélnek, hogy mire jó a növény.

Újdonság, hogy már csoportos piknikezésre is keresik a helyet, ahol a levendula mellett a gyümölcsfák, a csend és a közeli Körös is különleges körülményeket teremt.

Jövőre egyébként már még nagyobb területen tartanak szüretet, hiszen a növekvő érdeklődés miatt Serfőzőné Baracsi Mártáék további 1500 tő levendulát ültettek el tavasszal, amit, ahogy a másik 1200 tövet is, Tihanyból hoztak Gyulára.