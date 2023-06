Gellén Katalin, az iskola egykori igazgatója tanítványa volt Erzsike néninek, dolgozott vele a tantestületben, tanította egyik gyermekét is: – Erzsike néni szerette a pedagógiában az új és korszerű dolgokat, és ezeket tűzön-vízen át is vitte – ecsetelte. – Nagyfokú szervezőkészség jellemezte, olyan feladatokat, ismereteket adott a gyermekeknek a tanórákon kívül is, melyeknek később hasznát vették.

Ancsin Pálné (1933–2016) emléktábláján egy Einstein-idézet is olvasható: Csak azt az életet érdemes végigélni, amelyet másokért élünk.” Erzsike nénire ez teljesen igaz volt.

Erzsike néni családja meghatódott az emléktábla avatásánál.

Otthon is őrizte a szlovák hagyományokat

Békéscsaba önkormányzatának nevében az emléktáblánál Szarvas Péter és Ádám Pál koszorúzott, az iskola nevében Petri Hajnalka, valamint Ancsin Pálné családja is. Ancsin László, Erzsike néni fia elmondta, megható volt számukra az emléktábla elhelyezésének gondolata és megvalósítása. Erzsike néni egyik fia, Pál elhunyt, ugyanakkor öt unoka és nyolc dédunoka is gondol rá családjában.

– Édesanyámnak otthon is a szlovák hagyományok őrzése volt a mindene – emelte ki fia. – Keveset tartózkodott a házban, mindig ment, de ha nem, akkor is körülvette valaki. Az ünnepek, ünnepkörök szentnek számítottak nála, és ma is ugyanúgy ünnepeljük például a húsvétot, a karácsonyt, ahogy vele együtt tettük.