Kitért arra, hogy a közelmúltbeli közmeghallgatáson a munkálatokkal kapcsolatos észrevételek, panaszok hangoztak el, ezért Kónya István és Alt Norbert alpolgármesterekkel, illetve a polgármesteri hivatal szakembereivel közösen tájékozódtak.

A panaszok egy részét már sikerült orvosolni, más ügyekben pedig úton vagyunk a megoldás felé – hangsúlyozta. Kifejtette, három helyszínen zajlanak az útfelújítások Gyula külterületén.

A Pósteleki úton 1359 méter hosszúságon és 3 méter szélességben útalap kiépítésével újul meg a jelenleg szórt burkolatú út és földút. A fejlesztés költsége 39 millió 155 ezer forint.

Az Ottlakai dűlőn 1591 méter hosszban és 3 méter szélességben útalap kiépítésével újul meg a jelenleg szórt burkolatú út és földút. Ennek a beruházásnak a költsége 16,6 millió forintra rúg.

Bicerén 875 méter hosszban és 3 méter szélességben útalap kiépítésével újul meg a jelenleg szórt burkolatú út és földút 24 millió 184 ezer forintból.

A támogatás intenzitása 95 százalékos, az önerő 5 százalékos.

Hamarosan elkezdődik az Uhrin utca felújítása is, a jelenleg szórt burkolatú utat 967 méter hosszúságon és 3-4 méter szélességben aszfaltburkolatos úttá alakítják. A beruházás költsége 91 millió 773 ezer forint, a finanszírozást ugyanaz a pályázat biztosítja, a támogatás intenzitása ez esetben is 95 százalékos. A projekt keretében tervezik felújítani a Sándorhegy közterületet is, amire a napokban írják ki a közbeszerzést.