Orosháza önkormányzata nevében Dávid Zoltán polgármester is csatlakozott az OrosCafe Kft. által indított, az OKKA által támogatott kezdeményezéshez és külön elismerésben részesítette a diákokat. Köszönetét fejezte ki a városvezető a szülőknek, a felkészítő pedagógusoknak, akik megteremtették a nyugodt hátországot, felismerve a tehetséget, azt pallérozva, segítő támogatásukkal sikerekhez juttatták a fiatalokat. Bojtor István, az OKKA elnöke látva a félszáz fiatalt, úgy fogalmazott, van ennek a díjnak létjogosultsága Orosházán.

Ötvenegy fiatalt jutalmaztak Orosházán.

–Mi is igyekeztünk kreatívak lenni. Olyan diákoknak szól ez az elismerés, akik tanulmányaikban, a művészetekben, a sportban is eredményesek. Szóljon ez a nap most róluk, s akiket mindenki, a város lakossága is megismerhet a médián keresztül – fogalmazott a kerekasztal elnöke, majd átadták ötvenegy fiatalnak a Kreatív diák elismerést. S miközben szólították őket, a méltatásokban ezek voltak a leggyakoribb kifejezések: rendkívüli érdeklődés, alázat, szorgalom, sokrétű tehetség, céltudatosság, kitartás, megbízható munka, alkotói személyiség...

Dr. Blahó János, a kerekasztal titkára zárásként elismerően fogalmazott a díjátadóról: ez a nap meggyőzte arról, hogy Orosháza kulturális naptárában helye van ilyen eseményeknek.