Az ársapkás termékeket nem lehet bevonni a mostani élelmiszerkosárba

Az is lényeges tudnivaló, hogy az ársapkás termékek június 30-áig mindenképpen maradnak, és ezeket nem lehet bevonni a kötelező akciózásba. Az Élésker ügyvezetője kiemelte, nem is lenne ésszerű, hiszen ezeket jellemzően egyébként is az eladási árnál drágábban szerzik be. A rendelet tartalmazza azt is, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság a kötelező akciók betartását folyamatos ellenőrzi, az előírások megsértése az adott esettől függően fél- és hárommillió forint közötti bírságot vonhat maga után.

És hogy vándorolnak-e majd a vásárlók boltról boltra, hogy a lehető legtöbb terméknél a legolcsóbbat megtalálják? Tyetyák Magdolna szerint biztosan lesznek ilyenek, mint ahogyan eddig is voltak. Ugyanakkor az élelmiszer-vásárlás nemcsak gazdasági és szükségleti kérdés, hanem ennél jóval több. Érzelmi alapon is történik, és még számos dolog befolyásolja. Többek között az üzlet közelsége, a parkolási lehetőség, az eladók mosolya, segítőkészsége, a kiszolgálás minősége, vagy például az, hogy abban az üzletben árulnak olyan kenyeret, péksüteményt, amit a vásárló vagy a családja leginkább kedvel.

– A kereskedelem arról a versenyről szól elsősorban, hogy ki tudja a legtöbb ponton elnyerni a vásárlók kegyeit – mondta az ügyvezető. – Azt pedig, hogy a fogyasztói közérzetet mennyire befolyásolja a kötelező akciózás bevezetése, az első időszakok adatai, tapasztalatai mutatják meg.