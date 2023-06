– Elköszönni jöttünk. Méltó módon szeretnénk búcsúzni a most ballagó tanulóink itt töltött éveitől. Letelt, és most végigvonultunk még egyszer, utoljára a jól ismert folyóson, a jól ismert falak között együtt – fogalmazott az iskola igazgatója, Víghné Pintér Lilla, aki bár az iskola vezetőjeként mondott beszédet, de magyartanárként is búcsúzott a diákoktól.

– Ezeket az éveket, napokat, perceket nem lehet kitörölni az emlékezetünkből, nyomot hagy mindenkiben, bennünk is. Nem fogunk, és nem is akarunk elfelejteni benneteket. A kollégáimmal együtt örültünk minden sikereteknek, apró örömeiteknek, és átéltük a kudarcok okozta fájdalmat, a bánatot. Életeteknek egy korszaka lezárult, de valami új kezdődik, ami előtt reményekkel állunk itt, mert tudjuk, hogy jó alapot kaptatok.