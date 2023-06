Csiernyik János a Szluka tanyai iskolába járt gyerekként, Hanó Pál tanította, a szlovák nyelvet származása miatt is magába szívta. Mint sokan mások, kitört tehetsége, akarata révén a szegény világból, mely ugyanakkor emberségre, munkára, a család fontosságára, mások tiszteletére is megtanította.

– Hetvenhat éves vagyok, 62 évesen kezdtem új életet. Lovakat tenyésztek és versenyeztetek, traktorra ülök, földet művelek – ecsetelte. – Megvettem az 1920-ban épült Mazán-tanyát Békéscsaba határában, istállót építettem, és komolyabban kezdtem foglalkozni a tenyésztéssel. Mezőhegyesen éppen lóleépítés volt, kimentem, hogy vásároljak egy tenyészkancát. A ménes közepén álldogált egy szomorú kanca, néhány napja vetélt el. A mérete, a karaktere nagyon megtetszett az országos színtű eredményekkel rendelkező Szirénnek. Ugyanakkor patarákos volt mind a négy lába, de sikerült kigyógyíttatnom. Szirén két csikójából is nemzetközi szintű díjugrató versenyló lett.

A szlovák Senior Klub tagjai is jól érezték magukat őseik világában

Forrás: BMH

A színvonalat azóta is folyamatosan tartja, több lova Európa-hírű díjugratásban, sőt, az egyik jószágot a londoni olimpián az amerikai díjugrató csapat versenyzője lovagolta. Természetesen a nyomdászoknak és a szlovák klub tagjainak is megmutatta a birtokot, ahol a lovak mellett disznókat, tyúkokat is tart, megtermeli, ami kell. A munka karbantartja, jó kedvvel tölti el. Az elvett, majd visszakapott földeken gazdálkodik.

— Az ember addig érzi értékesnek magát, amíg értéket tud előállítani, és dolgozhat — mondta. — Én ezt most a tanyám körül teszem, nagyon jól érzem magam ebben a világban. Örülök, ha látom a jószágok fejlődését. Szóval, nem bántam meg, hogy új életet kezdtem.

Csiernyik János úgy rendezte be a tisztaszobát, ahogy szüleinél volt

Forrás: BMH

Azért a régi élete is szóba került. Nyomdaipari technikumot végzett, majd a békéscsabai Kner Nyomdában középszintű vezetőként dolgozott. A Kner felbomlása után az elsők között hozta létre társaival a Javipa Nyomdaipari Kft.-t, az elnevezés a tulajdonosok, Jani, Vili és Pali keresztneveiből fakadt. Húsz év után lépett ki ebből a világból.

– A János-ünnep a nyomdászok egyik legnagyobb eseményének számított Békéscsabán is, összejöttünk, sportoltunk, ettünk-ittunk, szórakoztunk – mesélte. – Közben emlékeztünk Gutenberg Jánosra, a könyvnyomtatás atyjára. Magát az ünnepet június 24-e, Keresztelő Szent János-napja környékén tartottuk. Úgy döntöttem, ezt a hagyományt most itt, a tanyán felelevenítem.

Farkasinszkiné Kukola Mária, a Békéscsabai Nyomdász Klub vezetője elmondta, tavaly a Marzek Kner Packaging Kft. támogatásával alakultak meg. A Csiernyik-tanyán a programok, a csabai finom falatok mellett az összetartozás élménye tette széppé számukra a János-ünnepélyt.