Két várostörténeti és turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű épület újulhat meg a beruházásnak köszönhetően – fogalmazott a szerződés aláírását megelőző sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő. A város polgármestere elmondta, a Százéves cukrászda olyan téren helyezkedik el, amely már a középkori Gyula életének is színtere volt. Az épület hiteles építési ideje 1801 és 1803 közé esik. A polgármester számos érdekességet felelevenített az ingatlan történetéből, amelyben Magyarország második legrégebbi és eredeti berendezéseivel folyamatosan működő cukrászdája található. 1840-ban Salis András cukrászmester nyitotta meg a cukrászdát, ami azóta folyamatosan az eredeti berendezésekkel működik. Kiemelte, a 2015-ben elkészült örökségvédelmi kutatási tanulmány szerint az épület a korát tekintve a Dél-Alföld legértékesebb emeletes polgárháza.

A beruházás másik részéről kifejtette, a Ladics-ház valódi 19. századi polgárház teljes berendezéssel, ami a turisztikai értéket adja. Hangsúlyozta, a két egymás mellett lévő épület Gyula polgári fejlődésének két ikonikus helye.

Dr. Görgényi Ernő felelevenítette, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében egymilliárd forintot nyertek turizmusfejlesztésre. A pályázatban három beruházást valósítanak meg. A Nagyváradi úti kerékpárút építése, illetve kialakítása már folyamatban van, ami július elejére készül el.

– A Százéves cukrászda és a Ladics-ház felújítása nettó 784 millió 160 ezer forintból valósulhat meg. A kivitelezésre kiírt nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a Futizo Kft. lett. A kivitelezés határideje 200 nap, így a fejlesztés már idén elkészül – fogalmazott a részletekről a polgármester. Az említett szerződést Piskolty Tibor, a Futizo Kft. ügyvezetője és dr. Görgényi Ernő írta alá.

A polgármester elmondta, a munka a nyári időszakot is érinti, ezért a Ladics-ház zárva tart. A Százéves cukrászda azonban szeptemberig működni fog, majd a belső munkálatok rövidebb idejére ősszel bezár.

Mint hozzátette, a Százéves cukrászda felújítása nagyon fontos állagmegóvási munkálatokat tartalmaz. A tetőszerkezet súlyosan károsodott az elmúlt több mint kétszáz évben, a falak vizesedés miatt szintén károsodtak. Az állagmegóvás ezeket is érinti. A pince nem kap konkrét funkciót, de elvégzik a vízszigetelést és a falszárítást. A nem alápincézett részeken injektálásos talajszilárdítást hajtanak végre, hogy az alapokat megszilárdítsák. A cukrászában a fagyis pult mögötti vizesblokkot elbontják, amivel nagyobb lesz a fogyasztótér, több vendéget tudnak fogadni. A vizesblokk átkerül egy új épület fölszinti részébe, és a személyzet szociális helyiségeit is ott alakítják ki, ahogy az épületgépészetet is. A szárazkapu-bejárót üvegfalakkal védik majd az időjárás viszontagságaival szemben. Az emeleten szintén visszaállítják az eredeti alaprajzot a történelmileg hiteltelen válaszfalak elbontásával, az emeleti szintet akadálymentesítik is, lift épül és vizesblokkot szintén létrehoznak. Az emeleti helyiségekben jellemzően turisztikai funkciók kapnak majd helyet. A fejlesztés során felújíták a tetőszerkezetet, a teljes fedést, a héjazatot és a bádogozást is cserélni fogják, valamint új hőszigetelés készül.

Kifejtette, a Ladics-háznál is fontos állagmegóvási munkák valósulnak meg.

– A teljes belső berendezés megmarad, fűtésrendszert építenek ki, modernizálják a jegypénztárakat, öltözőhelyiségeket létesítenek a dolgozók számára, és közönségtájékoztató berendezéseket helyeznek el – részletezte.